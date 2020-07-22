Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

с чего всё началось

Схема получения Согласно подготовленной Ростуризма программе стимулирования внутреннего туризма, презентация которой есть у "Интерфакса", путешествующие по новым направлениям внутри России туристы смогут получить от государства компенсацию за поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей, приобретенную у туроператора или отеля через платежную систему МИР.

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

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