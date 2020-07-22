Путешествия
ИнтерфаксМишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Происшествия
На Украине задержали обвиняемого в убийстве Захарченко силовика
«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале — ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц. — ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в СБУ.
Украина.ру 08:03
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Происшествия
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
RT на русском 09:34
Технологии
Появился ключевой постер «Halo Infinite»
В подтверждении своих слов в сеть были выложены ключевой постер «Halo Infinite» и обложка для коробочной версии.
ГЛАС.RU 10:19
Футбол
У двух футболистов ЦСКА подозревают коронавирус
Два футболиста ЦСКА изолированы от остального состава и не примут участия в матче 30 тура российской премьер-лиги с "Тамбовом".
Вести.Ru 10:46
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова
RT на русском 10:02
Игры
Разработчики Crysis Remastered показали графику версии игры для Switch
Вашингтон, 20 июля 2020, 23:11 — REGNUM Разработчики игры Crysis Remastered выложили в сеть видео, которое демонстрирует графику версии игры для портативной консоли Nintendo Switch.
REGNUM 20 июля в 16:11
Здоровье
Кардиолог Зубаилова назвала пять главных симптомов больного сердца
Врач назвала пять главных симптомов больного сердца. Один из них – одышка, возникающая при физической нагрузке.
MedikForum.ru 07:56
Политика
Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму
Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
Интерфакс 07:38
Общество
В Липецке ливневка не справилась с потоками воды на нескольких улицах
АиФ - Черноземье 09:22
Общество
Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России
Михаил Мишустин поддержал законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Деловое.ТВ 07:13
Экономика
Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА).
Коммерсантъ 09:42
Кино
Любимова рассказала, какие фильмы покажут в кинотеатрах первыми
Минкультуры после открытия кинотеатров поддержит прокат российских фильмов, передает ТАСС со ссылкой на министра культуры Ольгу Любимову.
Газета.Ru 10:28
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru вчера в 12:28
Футбол
Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Кандидатами на пост главы государства ЦИК страны зарегистрировал пять человек: Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.
Новые Известия 04:04
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после пропажи Ан-2 в Бурятии
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Российская газета 04:42
Происшествия
В Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты и его брат
В Ингушетии после обысков задержаны председатель Контрольно-счетной палаты республики Мустафа Белхороев и его брата Курейш, это братья депутата Якуба Белхороева, арестованного по делу о хищении 19 млн рублей из ФСС, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 10:07