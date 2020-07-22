Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

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