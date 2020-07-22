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Интерфакс
Интерфакс

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
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RT на русском

Мишустин пообещал туристам вернуть до 15 тысяч рублей за поездки по России

RT на русском08:20
РИА Новости

Правительство вернет туристам до 15 тысяч рублей за поездки по России

РИА Новости09:35
Известия

Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Известия06:27
РБК

Туристам вернут деньги за поездки по России. Что важно знать

РБК09:27
Телеканал 360°

Россияне смогут вернуть до 15 тысяч рублей за путешествия по России

Телеканал 360°04:38
ТАСС

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАСС03:54
Интерфакс

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Интерфакс04:32
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Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
RT на русском10:00
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«Захваченный» схимонахом монастырь покинули уже 14 монахинь

На Урале продолжается исход насельниц из Среднеуральского женского монастыря, захваченного в середине июля духовником обители, бывшим схиигуменом Сергием (Романовым), сообщил религиовед Роман Силантьев со ссылкой на источники в монастыре.
«Захваченный» схимонахом монастырь покинули уже 14 монахинь
Интерфакс09:28
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Суд арестовал бренды Natura Siberica

Суд арестовал 65 товарных марок косметической компании Natura Siberica на 4,5 миллиарда рублей по иску предприятия «Эн+ Рециклинг», входившего в En+, основанную Олегом Дерипаской.
BFM.ru08:50
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На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости09:57
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Дело Ефремова поручили приговорившей Кокорина и Мамаева судье

Захарченко судья приговорила к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей, а Кокорин и Мамаев за драку в центре Москвы решением суда получили полтора года и один год и пять месяцев колонии соответственно.
Lenta.ru09:23
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Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане

Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM05:59
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