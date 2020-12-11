Лобода отказалась выступать на «Золотом граммофоне» из-за ванны

Певица Светлана Лобода отказалась выходить на сцену на концерте "Золотой граммофон" из-за того, что другая исполнительница Мари Краймберри планировала использовать в номере такой же реквизит - ванну.