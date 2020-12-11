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Мишустин поручил ФАС представить предложения по сдерживанию роста цен на продукты

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Российская газета
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) за сутки представить предложения по сдерживанию увеличения цен на продукты, сообщается на сайте правительства.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты, об этом говорится
 на сайте кабмина.
Радио Sputnik11 декабря в 12:49
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RT на русском

Мишустин поручил за сутки проработать соглашения о сдерживании цен

RT на русскомвчера в 05:54
Радио Sputnik

Мишустин дал ряд поручений по контролю цен на продукты

Радио Sputnik11 декабря в 12:49
РБК

Мишустин дал ФАС сутки на предложения по сдерживанию цен на продукты

РБК11 декабря в 14:08
ТАСС

Мишустин поручил за сутки проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты

ТАСС11 декабря в 13:39
Коммерсантъ

Мишустин поручил представить решения для сдерживания цен на продукты

Коммерсантъ11 декабря в 12:56
РИА Новости

Мишустин поручил за сутки проработать соглашения о сдерживании цен

РИА Новостивчера в 04:48
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Михаил Мишустин поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты

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