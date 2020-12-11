Мишустин поручил ФАС представить предложения по сдерживанию роста цен на продукты
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) за сутки представить предложения по сдерживанию увеличения цен на продукты, сообщается на сайте правительства.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты, об этом говорится
на сайте кабмина.
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Михаил Мишустин поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты
Глас Народа11 декабря в 12:44