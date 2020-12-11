Попова советует желающим привиться от коронавируса не пить 56 суток

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала желающим привиться от коронавируса отказаться от алкоголя за две недели до иммунизации и затем в течение 42 дней после первой инъекции.