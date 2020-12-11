Власти Италии обвинили Vivendi в незаконных манипуляциях при покупке доли в Mediaset

Финансовая гвардия Италии пришла к выводу, что французский медиахолдинг Vivendi прибегнул к незаконным манипуляциям на рынке, чтобы сбить цену на акции Mediaset, перед тем как купить их в 2016 году.