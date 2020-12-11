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Мишустин поручил ФАС представить предложения по сдерживанию роста цен на продукты

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) за сутки представить предложения по сдерживанию увеличения цен на продукты, сообщается на сайте правительства.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты, об этом говорится
 на сайте кабмина.
Радио Sputnik11 декабря в 12:49
Подробнее о событии
RT на русском

Мишустин поручил за сутки проработать соглашения о сдерживании цен

RT на русскомвчера в 05:54
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Мишустин поручил за сутки проработать соглашения о сдерживании цен

РИА Новостивчера в 04:48
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Мишустин лично проследит за ситуацией с ценами на продукты

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Мишустин дал сутки на проработку соглашения о сдерживании цен

Газета.Ruвчера в 04:27
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Мишустин поручил за сутки проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты

ТАСС11 декабря в 13:39
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Мишустин дал ряд поручений по контролю цен на продукты

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