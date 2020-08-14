Общество

RT на русскомRT на русскомМишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Мишустин поручил внести в кабмин проект по энерготарифам в ДФО

Газета.Ruвчера в 22:43

Мишустин продлит сниженные энерготарифы для бизнеса на Дальнем Востоке

Коммерсантъвчера в 21:58

Мишустин потребовал не допустить резких повышений тарифов на электричество для жителей Дальнего Востока

Интерфакс - Россиявчера в 20:59

Мишустин заявил, что в ДФО продлят сниженные энерготарифы для отдельных категорий бизнеса

ТАССвчера в 21:35

Премьер-министр предложил продлить сниженные энерготарифы для бизнеса в ДФО

Российская газетавчера в 21:34

Мишустин призвал не допустить скачков цен на электричество в ДФО

RT на русскомвчера в 22:29

Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО

РИА Новостивчера в 21:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7380 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Общество

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

РБК вчера в 07:17
2,2K
Политика

В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста

Рабочие МАЗа требовали убрать из города ОМОН, а также остановить насилие во время демонстраций и провести в Белоруссии честные выборы.
Известия вчера в 15:55
2,7K
Общество

МИД предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за границы

Возвращение на родину граждан России, оказавшихся за рубежом в кризисной ситуации, в скором времени может стать платным.
Российская газета 01:47
416
Политика

CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины

Москва предложила Вашингтону свою помощь в разработке вакцины от COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназваных российских чиновников.
Интерфакс вчера в 22:04
183
Шоу-бизнес

Наталья Подольская показала округлившийся живот

Недавно в Instagram-аккаунте супруги Владимира Преснякова Налью Подольской появились снимки с празднования 5-летия дочерей её сестры Юлианны.
Территория новостей 00:52
14
Космос

Учёные: Человечество сможет обнаружить инопланетян уже в ближайшее время

Основатель международного фестиваля Starmus Гарик Исраелян утверждает, что люди смогут обнаружить инопланетян уже в ближайшие десятилетия.
UfaTime.ru вчера в 03:54
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук устроила предсвадебный девичник в московском клубе

Ночью 12-го невеста решила устроить себе девичник. Ее подруга Надежда Оболенцева опубликовала видео с комментарием в "Инстаграме".
CT news вчера в 16:08
13
Общество

В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Задержанные во время протестных акций в Минске граждане не подвергались издевательствам, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, передает «РИА Новости».
Известия 00:13
720
Происшествия

В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39

Добавляется, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
РИА Новости вчера в 11:47
104
Общество

Семья врио губернатора Дегтярева прилетела в Хабаровск

Супруга и сыновья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева прибыли в столицу региона.
Известия вчера в 23:18
66
Общество

Собянин отменил традиционные школьные линейки 1 сентября

Учебный год в Москве начнется без праздничных линеек 1 сентября.
Газета.Ru вчера в 11:00
1,2K
Общество

Мурашко анонсировал публикацию исследований вакцины от коронавируса

Вакцина получила название "Спутник V".
РИА Новости 01:48
1
Экономика

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Ведомости вчера в 17:21
25
Происшествия

29 случаев коронавируса выявили в Удмуртии, один пациент умер

Izhlife 01:18
Политика

Четыре президента призвали Лукашенко к отказу от насилия

Лидеры сразу четырех стран выступили с совместным обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, призвав того отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса.
РБК вчера в 12:00
557
Авто

В России скоро поступит в продажу новая версия Nissan Х-Trail

До конца августа на российском автомобильном рынке будут запущены продажи новой версии Nissan Х-Trail.
Goroday.ru вчера в 10:04
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $44,5 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,66 за баррель.
Деловое.ТВ 12 августа в 11:06
1
Политика

В Кремле не подтвердили проведение встречи Путина и Лукашенко

В Кремле опровергли информацию о запланированной встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Реальное время вчера в 04:21
196
Политика

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru вчера в 10:21
189
Политика

Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии.
РИА Новости вчера в 23:28
290
Политика

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ru вчера в 15:20
449
Авто

Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) начала штрафовать водителей за багажники на крышах авто, пишут "Аргументы и факты".
Газета.Ru вчера в 09:16
568
Наука

Льды в Гренландии уже не смогут перестать таять

Учёные рассказали, что большая часть ледников уже наполовину находится в воде, а соотвественно, при контакте с водой начинает таять ещё быстрее.
Мойка78 вчера в 19:51
10
Общество

Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией

Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года.
REGNUM вчера в 06:36
111
Общество

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты.
РИА Новости 01:46
363
Общество

Власти Приморья разрешили экскурсии группам до 40 человек

Власти Приморского края с 14 августа разрешили проводить экскурсии группам до 40 человек, а также сделали исключение в запрете на развлекательные мероприятия для проведения международного дальневосточного фестиваля "Мариинский".
ТАСС 01:14
Экономика

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью, в том числе монетами номиналом десять рублей.
Lenta.ru вчера в 18:22
7
Футбол

Кокорин пропустит два ближайших матча «Спартака» в РПЛ

Москва, 13 августа 2020, 15:08 — REGNUM Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин пропустит два ближайших матча команды.
REGNUM вчера в 08:08
4
Общество

Власти США обвинили Йельский университет в дискриминации белых

«Для подавляющего большинства абитуриентов из числа американцев азиатского происхождения и белых вероятность поступления составляет от одной четвертой до одной десятой по сравнению с заявителями-афроамериканцами с такими же академическими достижениями», — сказано в заявлении.
Телеканал 360° вчера в 19:43
9
Происшествия

Перечислены самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии

Lenta.ru 01:27
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное