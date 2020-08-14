Общество
RT на русскомМишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО
Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
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Мишустин потребовал не допустить резких повышений тарифов на электричество для жителей Дальнего Востока
Интерфакс - Россиявчера в 20:59
Премьер-министр предложил продлить сниженные энерготарифы для бизнеса в ДФО
Российская газетавчера в 21:34
Автоматически обработано 7380 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
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В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста
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Известия вчера в 15:55
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МИД предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за границы
Возвращение на родину граждан России, оказавшихся за рубежом в кризисной ситуации, в скором времени может стать платным.
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CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины
Москва предложила Вашингтону свою помощь в разработке вакцины от COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназваных российских чиновников.
Интерфакс вчера в 22:04
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Наталья Подольская показала округлившийся живот
Недавно в Instagram-аккаунте супруги Владимира Преснякова Налью Подольской появились снимки с празднования 5-летия дочерей её сестры Юлианны.
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Учёные: Человечество сможет обнаружить инопланетян уже в ближайшее время
Основатель международного фестиваля Starmus Гарик Исраелян утверждает, что люди смогут обнаружить инопланетян уже в ближайшие десятилетия.
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Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук устроила предсвадебный девичник в московском клубе
Ночью 12-го невеста решила устроить себе девичник. Ее подруга Надежда Оболенцева опубликовала видео с комментарием в "Инстаграме".
CT news вчера в 16:08
Общество
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
Задержанные во время протестных акций в Минске граждане не подвергались издевательствам, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, передает «РИА Новости».
Известия 00:13
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В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39
Добавляется, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
РИА Новости вчера в 11:47
Общество
Семья врио губернатора Дегтярева прилетела в Хабаровск
Супруга и сыновья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева прибыли в столицу региона.
Известия вчера в 23:18
Общество
Собянин отменил традиционные школьные линейки 1 сентября
Учебный год в Москве начнется без праздничных линеек 1 сентября.
Газета.Ru вчера в 11:00
Общество
Мурашко анонсировал публикацию исследований вакцины от коронавируса
Вакцина получила название "Спутник V".
РИА Новости 01:48
Экономика
Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год
Ведомости вчера в 17:21
Политика
Четыре президента призвали Лукашенко к отказу от насилия
Лидеры сразу четырех стран выступили с совместным обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, призвав того отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса.
РБК вчера в 12:00
Авто
В России скоро поступит в продажу новая версия Nissan Х-Trail
До конца августа на российском автомобильном рынке будут запущены продажи новой версии Nissan Х-Trail.
Goroday.ru вчера в 10:04
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $44,5 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,66 за баррель.
Деловое.ТВ 12 августа в 11:06
Политика
В Кремле не подтвердили проведение встречи Путина и Лукашенко
В Кремле опровергли информацию о запланированной встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Реальное время вчера в 04:21
Политика
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru вчера в 10:21
Политика
Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии.
РИА Новости вчера в 23:28
Политика
Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы
Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ru вчера в 15:20
Авто
Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей
Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) начала штрафовать водителей за багажники на крышах авто, пишут "Аргументы и факты".
Газета.Ru вчера в 09:16
Наука
Льды в Гренландии уже не смогут перестать таять
Учёные рассказали, что большая часть ледников уже наполовину находится в воде, а соотвественно, при контакте с водой начинает таять ещё быстрее.
Мойка78 вчера в 19:51
Общество
Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией
Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года.
REGNUM вчера в 06:36
Общество
Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах
Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты.
РИА Новости 01:46
Общество
Власти Приморья разрешили экскурсии группам до 40 человек
Власти Приморского края с 14 августа разрешили проводить экскурсии группам до 40 человек, а также сделали исключение в запрете на развлекательные мероприятия для проведения международного дальневосточного фестиваля "Мариинский".
ТАСС 01:14
Экономика
Россияне стали меньше расплачиваться мелочью
Россияне стали меньше расплачиваться мелочью, в том числе монетами номиналом десять рублей.
Lenta.ru вчера в 18:22
Футбол
Кокорин пропустит два ближайших матча «Спартака» в РПЛ
Москва, 13 августа 2020, 15:08 — REGNUM Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин пропустит два ближайших матча команды.
REGNUM вчера в 08:08
Общество
Власти США обвинили Йельский университет в дискриминации белых
«Для подавляющего большинства абитуриентов из числа американцев азиатского происхождения и белых вероятность поступления составляет от одной четвертой до одной десятой по сравнению с заявителями-афроамериканцами с такими же академическими достижениями», — сказано в заявлении.
Телеканал 360° вчера в 19:43