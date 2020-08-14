Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО
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Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.В источнике
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