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Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.В источнике
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РБК

Мишустин заявил о недопустимости роста тарифов на Дальнем Востоке

РБК01:10
РИА Новости

Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО

РИА Новости23:04
Интерфакс - Россия

Мишустин потребовал не допустить резких повышений тарифов на электричество для жителей Дальнего Востока

Интерфакс - Россия20:59
ТАСС

Мишустин заявил, что в ДФО продлят сниженные энерготарифы для отдельных категорий бизнеса

ТАСС21:35
Российская газета

Премьер-министр предложил продлить сниженные энерготарифы для бизнеса в ДФО

Российская газета21:34
RT на русском

Мишустин призвал не допустить скачков цен на электричество в ДФО

RT на русском22:29
Коммерсантъ

Мишустин продлит сниженные энерготарифы для бизнеса на Дальнем Востоке

Коммерсантъ21:58

В России предложили создать комитет национального спасения Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии продолжаются массовые протестные акции, начавшиеся в стране после оглашения предварительных итогов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК республики, свыше 80% набрал действующий глава государства Александр Лукашанко.
В России предложили создать комитет национального спасения Белоруссии
REGNUM02:08
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В Алтайском крае за сутки коронавирус выявлен у 85 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 85 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели — 124 пациента, скончались 4 носителя коронавируса, в том числе двое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com02:31
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В Ульяновской области свободно 40% коек для пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения Ульяновской области Виктор Мишарин отметил, что в настоящее время в регионе свободно 40% коечного фонда, поэтому возможно поэтапное возвращение в «обычный режим работы» перепрофилированных ранее больниц.
REGNUM02:58
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Нетаньяху: Соглашение Израиля и ОАЭ является историческим прорывом

Накануне, выступая на пресс-конференции, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сказал, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ является «историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке», пишет ТАСС.
Страна Советов on-line03:00
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