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Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Всех волнуют тарифы. Сразу оговорюсь, что никаких резких скачков в платежах за электричество быть не должно. Есть предложение продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 году. При этом мы вводим и дополнительные механизмы, которые позволят лучше учитывать интересы потребителей.
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Мишустин поручил внести в кабмин проект по энерготарифам в ДФО

Газета.Ru22:43
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Премьер-министр предложил продлить сниженные энерготарифы для бизнеса в ДФО

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Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО

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Мишустин продлит сниженные энерготарифы для бизнеса на Дальнем Востоке

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Мишустин призвал не допустить скачков платежей за электричество в ДФО

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