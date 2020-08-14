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Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Всех волнуют тарифы. Сразу оговорюсь, что никаких резких скачков в платежах за электричество быть не должно. Есть предложение продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 году. При этом мы вводим и дополнительные механизмы, которые позволят лучше учитывать интересы потребителей.
С чего всё началось
ТАСС

Мишустин заявил, что в ДФО продлят сниженные энерготарифы для отдельных категорий бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил продлить до 2028 года сниженные энерготарифы для отдельных категорий бизнеса в ДФО.
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