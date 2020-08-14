В России выросли цены на кроссоверы Chery Tiggo 4 и Tiggo 8

Напомним, что на российском рынке представлено три кроссовера марки Chery - Tiggo 4, Tiggo 8 и Tiggo 7. Причем цены на последний в августе остались прежними, тогда как кроссовер Chery Tiggo 4 в комплектациях Techno и Cosmo теперь оценивается в 1,18 млн и 1,27 млн рублей соответственно.