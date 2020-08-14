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Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.В источнике
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РБК

Мишустин заявил о недопустимости роста тарифов на Дальнем Востоке

РБК01:10
ТАСС

Мишустин заявил, что в ДФО продлят сниженные энерготарифы для отдельных категорий бизнеса

ТАСС21:35
Коммерсантъ

Мишустин продлит сниженные энерготарифы для бизнеса на Дальнем Востоке

Коммерсантъ21:58
РИА Новости

Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО

РИА Новости23:04
Российская газета

Премьер-министр предложил продлить сниженные энерготарифы для бизнеса в ДФО

Российская газета21:34
RT на русском

Мишустин призвал не допустить скачков цен на электричество в ДФО

RT на русском22:29
Интерфакс - Россия

Мишустин потребовал не допустить резких повышений тарифов на электричество для жителей Дальнего Востока

Интерфакс - Россия20:59

Бывшая самая молодая миллиардерша снялась в платье с глубоким декольте

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, показала наряд, подготовленный ко дню ее рождения.
Lenta.ruвчера в 03:14

В России выросли цены на кроссоверы Chery Tiggo 4 и Tiggo 8

Напомним, что на российском рынке представлено три кроссовера марки Chery - Tiggo 4, Tiggo 8 и Tiggo 7. Причем цены на последний в августе остались прежними, тогда как кроссовер Chery Tiggo 4 в комплектациях Techno и Cosmo теперь оценивается в 1,18 млн и 1,27 млн рублей соответственно.
SpeedMe01:06
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ03:21
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Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUM23:04
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Честный рейтинг букмекероввчера в 10:06

Окружение Роналду отреагировало на слухи о его переходе в «Барселону»

На днях в СМИ появилась новость о том, что руководство туринцев поставило задачу агенту Роналду, который должен был предложить услуги футболиста нескольким клубам, включая «ПСЖ», «Реал» и «Барселону».
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