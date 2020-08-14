Власти США обвинили Йельский университет в дискриминации белых

«Для подавляющего большинства абитуриентов из числа американцев азиатского происхождения и белых вероятность поступления составляет от одной четвертой до одной десятой по сравнению с заявителями-афроамериканцами с такими же академическими достижениями», — сказано в заявлении.