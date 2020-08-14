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Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.В источнике
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Газета.Ru

Мишустин поручил внести в кабмин проект по энерготарифам в ДФО

Газета.Ru22:43
РИА Новости

Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО

РИА Новости23:04
Интерфакс - Россия

Мишустин потребовал не допустить резких повышений тарифов на электричество для жителей Дальнего Востока

Интерфакс - Россия20:59
ТАСС

Мишустин заявил, что в ДФО продлят сниженные энерготарифы для отдельных категорий бизнеса

ТАСС21:35
Российская газета

Премьер-министр предложил продлить сниженные энерготарифы для бизнеса в ДФО

Российская газета21:34
RT на русском

Мишустин призвал не допустить скачков цен на электричество в ДФО

RT на русском22:29
Коммерсантъ

Мишустин продлит сниженные энерготарифы для бизнеса на Дальнем Востоке

Коммерсантъ21:58

В России за год закрылись более миллиона предприятий МСП

Россия к августу 2020 года потеряла 1 млн 95 тыс. 423 микро-, малых и средних предприятия (МСП), или почти каждый пятый бизнес в этом секторе, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Росбалт02:35
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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Власти США обвинили Йельский университет в дискриминации белых

«Для подавляющего большинства абитуриентов из числа американцев азиатского происхождения и белых вероятность поступления составляет от одной четвертой до одной десятой по сравнению с заявителями-афроамериканцами с такими же академическими достижениями», — сказано в заявлении.
Телеканал 360°19:43
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Джон Ледженд и Крисси Тейген готовятся к рождению третьего ребенка

В атмосферном клипе Джон Ледженд и Крисси Тейген наслаждаются компанией друг друга в романтичных локациях, и на финальных кадрах 34-летняя модель нежно поглаживает свой живот, намекая на третью беременность.
ОК!03:28

Как Гарри Трумэн «забыл» вернуть Иосифу Сталину русские Курилы

Было указано, что общественное мнение в СССР вопрос о заключении пакта о ненападении с Японией будет связывать с вопросом о возвращении утраченных ранее территорий – Южного Сахалина и Курильских островов.
Русская Планета11 августа в 08:56
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Пограничники Беларуси не пустили в страну провокаторов из Латвии

Пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии спортивного телосложения, как оказалось, 1975 и 1993 годов рождения, в среду во время оформления прибывших пассажиров рейса Лондон-Минск.
Российская газета03:47

Дегтярев встретил жену и двоих сыновей в аэропорту Хабаровска

Ранее Дегтярев сообщал журналистам, что рассчитывает, что семья, которую он не видел с 20 июля после назначения на должность врио губернатора Хабаровского края, вскоре приедет к нему в Хабаровск.
Интерфакс - Россия21:43
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Бывшая самая молодая миллиардерша снялась в платье с глубоким декольте

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, показала наряд, подготовленный ко дню ее рождения.
Lenta.ruвчера в 03:14

В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ruвчера в 07:13
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