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Мишустин поручил Минфину доработать законопроект о повышении налогов на отдельные отрасли

Правительство России в законопроекте об изменениях в налогах для бизнеса откажется от пункта, увязывающего размер налога на прибыль и дивиденды компаний.
Lenta.ru
С данным предложением 23 сентября выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в процессе встречи с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Общественная служба новостей
23 сентября президент РСПП Александр Шохин сказал, что вопрос ретроспективного налога на дивиденды отложен до 2023 года.
Коммерсантъ
Документ предусматривал корректировку ставок НДПИ, дифференциацию налога на прибыль в зависимости от дивидендов и инвестиций, а также введение акциза на сталь.
РБК

С чего всё началось

"Согласиться с предложением участников совещания об исключении положений законопроекта (о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ - ИФ), предусматривающих повышение ставки налога на прибыль организаций в случае направления прибыли на выплату дивидендов", - говорится в перечне
, опубликованном на сайте правительства.

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