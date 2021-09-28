"Согласиться с предложением участников совещания об исключении положений законопроекта (о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ - ИФ), предусматривающих повышение ставки налога на прибыль организаций в случае направления прибыли на выплату дивидендов", - говорится в перечне
Центральная избирательная комиссия РФ направила в Генпрокуратуру и Следственный комитет жалобы на все зафиксированные случаи нарушений в ходе выборов в Санкт-Петербурге, заявила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.