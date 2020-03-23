с чего всё началось

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министерствам финансов и экономического развития подготовить предложения "по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".

Общество Россельхознадзор ограничил экспорт всех видов круп «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», ― написала заместитель главы ведомства Юлия Швабаускене.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде «Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Шоу-бизнес У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.

Общество Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.

Происшествия СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.

Общество Главный инфекционист Минздрава не увидела смысла во всеобщем карантине В России пока не нужен полный запрет выходить на улицу для всех граждан, заболевших COVID-19 в стране пока немного, заявила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

Общество Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.

Экономика ФРС вновь предоставит рынку в рамках РЕПО дополнительные $0,5 трлн Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка, входящий в Федеральную резервную систему (ФРС) США, вновь проведет дополнительные операции РЕПО "овернайт" на сумму в 500 миллиардов долларов, об этом сообщил финансовый регулятор.

Армия и оружие В Сирии блокировали колонну американских военных Сирийская армия и жители одного из поселений в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии блокировали проезд военной колонны армии США, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Музыка Евровидение-2020 могут провести онлайн "Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.

Общество Минюст разработал санкции за нарушение карантина по коронавирусу Минюст направил в правительство законопроект о поправках в КоАП, предусматривающих ответственность за нарушения правил карантина, сообщили РИА Новости в ведомстве.