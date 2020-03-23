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Газета.RuГазета.RuМишустин поручил Минфину определить антикризисные приоритеты

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министерствам финансов и экономического развития подготовить предложения "по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".
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Премьер Михаил Мишустин поручил
 Минфину и Минэкономразвития представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
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