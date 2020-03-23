с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях». Об этом говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте правительства.

Общество Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичи старше 65 лет и хронически больные люди получат материальную помощь в размере 4 тысяч рублей.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Политика Путин поручил нарастить производство из-за коронавируса Президент России Владимир Путин призвал нарастить объемы производства в стране, чтобы обеспечить граждан и специалистов всем необходимым для борьбы с коронавирусом.

Происшествия В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег Прокуратура германского города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина.

Общество Гаагский суд возобновил судебные слушания по делу МН17 Гаагский суд в Нидерландах возобновил слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, которое произошло в 2014 году на востоке Украины.

Авто УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.

Наука Смертельный коронавирус создали американские ученые еще в 2015 году В статье говорится о том, что американские ученые из Университета Северной Каролины обнаружили у подковообразных летучих мышей в Китае вирус и создали новы вид, скрестив его с атипичной пневмонией.

Происшествия Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.

Политика Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Шоу-бизнес У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.

Общество Россия временно запретила вывоз круп Россия временно запретила вывоз круп, пишет РИА "Новости" со ссылкой на письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене.