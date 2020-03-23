Коронавирус
РБКМишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях». Об этом говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте правительства.
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с чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».Ведомости02:34
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