с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях». Об этом говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте правительства.

Общество На Украине выявили десять новых случаев коронавируса На Украине за последние сутки зафиксировали по меньшей мере десять новых случаев коронавируса, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Экономика В логистических компаниях наблюдают оживление контейнерных перевозок на китайском направлении В логистических компаниях наблюдают оживление контейнерных перевозок на китайском направлении Распространение коронавируса создало для российского транспорта как крупные проблемы, так и неожиданные перспективы.

Общество Версия: США создали коронавирус, чтобы наказать Китай и собственных банкиров Осенью прошлого года американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (федеральное агентство Минздрава США) нанимает на работу большое количество специалистов по закрытию городов на карантин и блокадным мероприятиям - противовирусным и противогриппозным.

Технологии США используют суперкомпьютеры против коронавируса Как передает ToDay News Ufa, для создания вакцины решено объединить ресурсы суперкомпьютеров заокеанской державы.

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Экономика МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.

Энергетика США могут создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией Сторонники нефтяного альянса США с Саудовской Аравией выступают за стабилизацию цен на энергоносители и предотвращение их обвала, который произошел после того, как Москва и Эр-Рияд в начале марта не смогли договориться по объемам добычи нефти.

Политика Трамп пообещал быстрое восстановление экономической деятельности в США По словам Трампа, Америка «была создана не для того, чтобы быть закрытой» и будет открыта для бизнеса намного быстрее, чем «через три-четыре месяца, как полагали некоторые», передает РИА «Новости».

Происшествия Заражение коронавирусом на Сахалине пока не подтвердили По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на 9:00 23 марта в регионе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Общество В Великобритании объявили всеобщий карантин Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.

Экономика ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.

Политика Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17 Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.

Происшествия На Камчатке пассажирский Як-40 сел на занятую другим самолетом полосу Пассажирский самолет Як-40 был вынужден сесть на взлетно-посадочную полосу в поселке Тилички на Камчатке, занятую другим самолетом, никто не пострадал, сообщил РИА Новости камчатский транспортный прокурор Дмитрий Лосев.

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.