Коронавирус
РБКМишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях». Об этом говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте правительства.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».Ведомости02:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Общество
В России ужесточат ответственность за нарушение карантина
В России планируют ужесточить ответственность за нарушение карантина.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус
У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Авто
В России появится новый документ на автомобили
В России должен появится новый документ на автомобили. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Песков рассказал о работе АП на фоне распространения коронавируса
Сотрудники администрации президента России по возможности уйдут на удаленный режим работы после распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля.
Общество
Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Происшествия
В Ивановской области COVID-19 выявили у медика
Иваново, 23 марта 2020, 13:03 — REGNUM В Ивановской области выявлен второй случай заражения новым коронавирусом, об этом 23 марта сообщили в пресс-службе правительства региона.
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%
Цены на нефть снова обвалились – майский фьючерс на марку Brent потерял на открытии торгов более 8%. Североамериканская WTI потеряла немногим меньше 10%, едва не свалившись ниже $20 за баррель.
Происшествия
Россиянка на карантине умерла от утечки газа
Около 02:00 произошло срабатывание датчика утечки газа.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Общество
Аксенов пригрозил тюрьмой нарушителям карантина в Крыму
В свою очередь руководитель регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в данный момент человеку, нарушившему режим самоизоляции грозит административный протокол и принудительное помещение в больницу.
Общество
В Москве отменили льготный проезд для школьников
На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
Культура
Соловьев ответил команде КВН на сравнение со Стивеном Сигалом
Шоумен Владимир Соловьев в беседе с изданием "Подъем" ответил на шутку команды КВН Орловского госуниверситета "Такие истории" о "вляпавшихся" в историю людях.
Общество
Власти Подмосковья не исключают, что школьники будут учиться летом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключил, что школьники в регионе могут продолжить учебу летом из-за вынужденных каникул из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева показала фото подросшей дочки от Данилы Козловского
Актриса Ольга Зуева поделилась в Инстаграме трогательным снимком: молодая мама сфотографировалась в домашней обстановке с новорожденной дочкой на руках.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Политика
Песков: пока никаких решений по переносу голосования не принималось
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока никаких решений по переносу голосования по поправкам к Конституции не принималось, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля
Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
Общество
Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля
Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Шоу-бизнес
«Девушка Бонда» Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса
Ольга Куриленко полностью выздоровела от COVID-19. Об этом звезда бондианы рассказала своим фанатам в Instagram.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в Facebook призвал вернуть 37-й год Позднее он удалил пост.
Общество
Врач «Арсенала»: официальные цифры по коронавирусу нужно умножать минимум на 100
Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов поделился мнением о количестве заражённых коронавирусом в России.
Политика
Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Происшествия
В Башкирии сотрудница банка похитила почти 22 миллиона
В Башкирии бывшая менеджер банка, похитившая у клиентов почти 22 миллиона рублей, приговорена к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.