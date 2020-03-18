Коронавирус

ИзвестияИзвестияМишустин поручил дать отсрочку по налогам для туризма и авиаперевозок

Сферам туризма и авиаперевозок предоставят отсрочку по налогам и стразовым взносам со сроком уплаты до 1 мая. Такое поручение Федеральной налоговой службе (ФНС) дал премьер-министр России Михаил Мишустин 18 марта, сообщили в пресс-службе правительства.
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с чего всё началось
Премьер России Михаил Мишустин рекомендовал ФНС, госкорпорациям, ведомствам и ЦБ отложить до 1 мая подачу заявлений о банкротстве туризма и авиаперевозок, следует из опубликованного на сайте правительства документа
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Газета.Ruвчера в 07:23

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Битва с макаронами и гречкой закончена: коронавирус не смог вызвать дефицита товаров

Вести.Ruвчера в 14:06

Мишустин поручил отсрочить уплату налогов для турфирм и авиакомпаний

РБКвчера в 09:34

Объявлены мораторий на банкротства и налоговые каникулы авиакомпаниям и турагентствам

Коммерсантъвчера в 07:49

Мишустин поручил дать отсрочку по налогам для туризма и авиаперевозок

Известиявчера в 07:24

Мишустин поручил предоставить налоговую отсрочку для туризма и авиаперевозок

Газета.Ruвчера в 07:23

Власти РФ на фоне COVID-19 решили ввести «мораторий на банкротство» для авиакомпаний

Интерфаксвчера в 07:36

Граница на замке: что спасет туризм в России

РИА Новостивчера в 01:00
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 02:12, Ашберн
Общество

Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

Каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля.
RT на русском вчера в 02:19
Общество

Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве

Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Известия 01:52
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
Фигурное катание

Загитова продемонстрировала, как защищается от коронавируса

RT на русском вчера в 17:45
Происшествия

В Москве при поддержке полиции началось строительство Юго-Восточной хорды

Коммерсантъ вчера в 08:28
Общество

Австралия вводит запрет на въезд в страну из-за коронавируса

Австралия полностью запретит въезд в страну иностранным гражданам из-за распространения коронавируса, заявил премьер-министр Скотт Моррисон.
РЕН ТВ 01:48
Происшествия

На Дальнем Востоке псевдомедцентры обманули людей на 100 млн рублей

Хабаровск, 19 марта 2020, 08:51 — REGNUM Псевдомедицинские центры на Дальнем Востоке путём мошеннических действий обманули граждан на 100 млн рублей.
REGNUM 01:51
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru 17 марта в 10:46
Экономика

Американские биржи продолжили падение после перерыва из-за обвала

Биржи США падают на фоне распространения коронавируса, отмечает РИА Новости.
Говорит Москва вчера в 13:22
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 17 марта в 08:51
Здоровье

В ВОЗ оценили готовность России к пандемии коронавируса

Система здравоохранения России хорошо готовится к возможному росту числа заболевших коронавирусом на территории государства.
Мойка78 вчера в 17:53
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
Общество

«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории

Авиакомпаниям «Победа» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории, которые не смогли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом и отмены рейсов.
RT на русском 01:54
Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Армия и оружие

Украина заявила о провокации в Черном море

Piter.tv 17 марта в 00:55
Общество

В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400

На кадрах имитируется удар крылатыми ракетами по российскому мобильному межконтинентальному ракетному комплексу «Тополь-М» и зенитно-ракетному комплексу С-400, который его прикрывал, пишет Defence Blog.
Известия 00:59
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 20.43 мск до $24,96 за баррель.
Ведомости вчера в 13:46
Гаджеты

Sony назвала характеристики PlayStation 5

Компания Sony раскрыла характеристики новой приставки PlayStation 5, презентация данных консоли доступна на YouTube-канале PlayStation.
ФАН вчера в 16:44
Наука

Ученые выяснили происхождение нового коронавируса

Основываясь на анализе геномной последовательности, учёные пришли к выводу, что наиболее вероятное происхождение нового коронавируса следует по одному из двух возможных сценариев.
ToDay News Ufa вчера в 10:44
Происшествия

В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей

Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 01:17
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

РИА Новости вчера в 22:57
Политика

Под обращением в Совет Европы из-за конституции подписались 100 600 человек

Автор и подписанты обращения отмечают, что изменения Конституции нарушают «смысловую цельность и непротиворечивость Конституции»; усиливают «и без того мощную вертикаль власти недемократического и нефедеративного характера с ослабленными гарантиями прав человека»; способствуют «дальнейшей изоляции страны от демократической Европы».
Ведомости вчера в 23:05
Общество

В России утвердили новые правила оформления больничных

С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Газета.Ru 00:15
Общество

Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности

Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:24
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
ТВ Центр 17 марта в 07:29
Шоу-бизнес

Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса

Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.
Телепрограмма вчера в 06:25
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась коронавирусом

Бывшая участница шоу «Дом-2» Анастасия Киушкина, вернувшись из отпуска во Франции, почувствовала недомогание и ухудшение самочувствия.
Live24 17 марта в 12:59
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