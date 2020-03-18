с чего всё началось

Сферам туризма и авиаперевозок предоставят отсрочку по налогам и стразовым взносам со сроком уплаты до 1 мая. Такое поручение Федеральной налоговой службе (ФНС) дал премьер-министр России Михаил Мишустин 18 марта, сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустин поручил дать отсрочку по налогам для туризма и авиаперевозок

Общество Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Экономика Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Гаджеты Sony назвала характеристики PlayStation 5 Компания Sony раскрыла характеристики новой приставки PlayStation 5, презентация данных консоли доступна на YouTube-канале PlayStation.

Наука Ученые выяснили происхождение нового коронавируса Основываясь на анализе геномной последовательности, учёные пришли к выводу, что наиболее вероятное происхождение нового коронавируса следует по одному из двух возможных сценариев.

Происшествия В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Под обращением в Совет Европы из-за конституции подписались 100 600 человек Автор и подписанты обращения отмечают, что изменения Конституции нарушают «смысловую цельность и непротиворечивость Конституции»; усиливают «и без того мощную вертикаль власти недемократического и нефедеративного характера с ослабленными гарантиями прав человека»; способствуют «дальнейшей изоляции страны от демократической Европы».

Общество Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Здоровье ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.