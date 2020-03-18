Коронавирус
ИзвестияМишустин поручил дать отсрочку по налогам для туризма и авиаперевозок
Сферам туризма и авиаперевозок предоставят отсрочку по налогам и стразовым взносам со сроком уплаты до 1 мая. Такое поручение Федеральной налоговой службе (ФНС) дал премьер-министр России Михаил Мишустин 18 марта, сообщили в пресс-службе правительства.
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с чего всё началось
Премьер России Михаил Мишустин рекомендовал ФНС, госкорпорациям, ведомствам и ЦБ отложить до 1 мая подачу заявлений о банкротстве туризма и авиаперевозок, следует из опубликованного на сайте правительства документа.Газета.Ruвчера в 07:23
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Битва с макаронами и гречкой закончена: коронавирус не смог вызвать дефицита товаров
Вести.Ruвчера в 14:06
Объявлены мораторий на банкротства и налоговые каникулы авиакомпаниям и турагентствам
Коммерсантъвчера в 07:49
Власти РФ на фоне COVID-19 решили ввести «мораторий на банкротство» для авиакомпаний
Интерфаксвчера в 07:36
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Общество
Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля
Каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля.
Общество
Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве
Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Фигурное катание
Загитова продемонстрировала, как защищается от коронавируса
Происшествия
В Москве при поддержке полиции началось строительство Юго-Восточной хорды
Общество
Австралия вводит запрет на въезд в страну из-за коронавируса
Австралия полностью запретит въезд в страну иностранным гражданам из-за распространения коронавируса, заявил премьер-министр Скотт Моррисон.
Происшествия
На Дальнем Востоке псевдомедцентры обманули людей на 100 млн рублей
Хабаровск, 19 марта 2020, 08:51 — REGNUM Псевдомедицинские центры на Дальнем Востоке путём мошеннических действий обманули граждан на 100 млн рублей.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Экономика
Американские биржи продолжили падение после перерыва из-за обвала
Биржи США падают на фоне распространения коронавируса, отмечает РИА Новости.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Здоровье
В ВОЗ оценили готовность России к пандемии коронавируса
Система здравоохранения России хорошо готовится к возможному росту числа заболевших коронавирусом на территории государства.
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Общество
«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории
Авиакомпаниям «Победа» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории, которые не смогли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом и отмены рейсов.
Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Армия и оружие
Украина заявила о провокации в Черном море
Общество
В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400
На кадрах имитируется удар крылатыми ракетами по российскому мобильному межконтинентальному ракетному комплексу «Тополь-М» и зенитно-ракетному комплексу С-400, который его прикрывал, пишет Defence Blog.
Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 20.43 мск до $24,96 за баррель.
Гаджеты
Sony назвала характеристики PlayStation 5
Компания Sony раскрыла характеристики новой приставки PlayStation 5, презентация данных консоли доступна на YouTube-канале PlayStation.
Наука
Ученые выяснили происхождение нового коронавируса
Основываясь на анализе геномной последовательности, учёные пришли к выводу, что наиболее вероятное происхождение нового коронавируса следует по одному из двух возможных сценариев.
Происшествия
В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей
Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова
Политика
Под обращением в Совет Европы из-за конституции подписались 100 600 человек
Автор и подписанты обращения отмечают, что изменения Конституции нарушают «смысловую цельность и непротиворечивость Конституции»; усиливают «и без того мощную вертикаль власти недемократического и нефедеративного характера с ослабленными гарантиями прав человека»; способствуют «дальнейшей изоляции страны от демократической Европы».
Общество
В России утвердили новые правила оформления больничных
С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Общество
Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности
Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса
Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась коронавирусом
Бывшая участница шоу «Дом-2» Анастасия Киушкина, вернувшись из отпуска во Франции, почувствовала недомогание и ухудшение самочувствия.