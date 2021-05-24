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Мишустин поручил до 2 августа утвердить отраслевые планы импортозамещения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал срок до 2 августа утвердить планы импортозамещения по отраслям.
ТАСС
Документ опубликован в понедельник на сайте правительства.
ТАСС
Также Минпромторгу вместе с Минфином и Минэкономразвития следует "проработать с Госдумой предложения о дополнительных мерах государственной поддержки импортозамещения и в установленном порядке представить их в правительство РФ".
ТАСС
Ведомствам необходимо будет доложить о результатах в кабмин, срок определен до 2 августа 2021 года.
ТАСС
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