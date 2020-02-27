Для каждого из десяти регионов назначен свой куратор в правительстве. И до 10 марта я поручаю всем кураторам доработать и внести в правительство программы для создания условий опережающего социально-экономического роста в этих регионах.

Михаил Мишустин поручил до 10 марта доработать и внести в правительство индивидуальные программы развития отстающих регионов. На заседании кабинета министров премьер отметил, что для каждого региона назначен свой куратор в правительстве.

Музыка Светлана Лобода представила новый клип Видео шокировало поклонников Светланы. Лобода в течение нескольких недель подогревала интерес зрителей и наконец выпустила новый клип.

Здоровье Роспотребнадзор не рекомендует ездить в Италию Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Иран, Южную Корею и в Италию — во всех этих странах сегодня наблюдается активное распространение коронавируса COVID-19.

Транспорт Шереметьево переведет рейсы из Италии в терминал F 26 февраля российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта также ограничат авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения этой инфекции.

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Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

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Происшествия СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».