Экономика

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Михаил Мишустин поручил до 10 марта доработать и внести в правительство индивидуальные программы развития отстающих регионов. На заседании кабинета министров премьер отметил, что для каждого региона назначен свой куратор в правительстве.
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Михаил Мишустин
Для каждого из десяти регионов назначен свой куратор в правительстве. И до 10 марта я поручаю всем кураторам доработать и внести в правительство программы для создания условий опережающего социально-экономического роста в этих регионах.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРИА Новости 03:28

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