Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.

Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Общество Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.

Происшествия На Украине трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус Мужчину, женщину и ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, все они ранее контактировали с лицами, у которых подозревают COVID-19.

Политика Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Общество Минобрнауки рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ: с 16 марта 2020 года в целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций вузам рекомендуется "организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением дистанционных технологий".

Общество Обессиленного Яценюка в маске привезли в клинику Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, привезли в киевскую клинику «Борис».

Политика КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса Контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" закроется на две недели в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на Украине, исключением станут граждане, которые имеют прописку на подконтрольной Киеву территории.

Здоровье Во Владимире вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса Власти Владимира с 16 марта вводят в региональном центре режим повышенной готовности в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Футбол «Локомотив» победил «Ростов» и вышел на второе место в ЧР Встреча 22-го тура Российской премьер-лиги, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:1. На 34-й минуте Гжегож Крыховяк нанес дальний удар, после которого мяч рикошетом от голкипера "Ростова" Сергея Песьякова влетел в ворота.

Общество В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек Рим, 15 марта 2020, 21:17 — REGNUM В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 368 человек, общее число жертв в стране достигло 1809.

Авто АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross По ожиданиям обновленный Largus будет официально показан на Московском автосалоне MMAC-2020 в конце августа 2020 года.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Культура В Третьяковку привезли Тропинина, Крамского и Поленова из Чувашии На экспозиции представлено 76 произведений живописи и графики, среди которых работы Василия Тропинина, Василия Перова, Ивана Крамского, Василия Поленова, Исаака Левитана, Валентина Серова, Игоря Грабаря, Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина и других художников.