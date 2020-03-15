Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
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Мишустин поручил разработать меры развития экономики в условиях коронавируса

Московский Комсомолец08:36

Мишустин поручил доложить ему о предложениях по развитию экономики

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Мишустин поручил предложить идеи развития экономики на фоне SARS-CoV-2

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Мишустин поручил Белоусову и Голиковой 16 марта предложить меры для борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ08:17

Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Российская газета07:28

Мишустин поручил 16 марта доложить о предложениях в связи с коронавирусом

ТАСС07:19
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СПбГУ переводит студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса

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Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
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Samsung показал новые аккумуляторные батареи для электрокаров

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Компания Microsoft создала и в экстренном порядке выпустила обновление для Windows 10.
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В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс

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Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
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Как сообщает издаие «За Рулем», любая силовая установка требует периодического «прожига», то есть езды на высокой скорости с повышенными оборотами.
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«Женщина привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов»)», — цитирует ТАСС сообщение.
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Костин заявил о выгодной для России ожидаемой стоимости нефти

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Разница между двумя заболеваниями есть и в том, что гриппом чаще болеют дети, беременные женщины, пожилые люди, а также лица, у которых есть хронические заболевания и не в порядке иммунитет.
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
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Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.
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В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли три человека

В Свердловской области произошла авария с участием рейсового автобуса и трех легковых автомобилей, сообщает региональное управление МЧС.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона уделить особое внимание пожилым людям, которые находятся в группе риска по коронавирусу, всего в Подмосковье зарегистрировали пять случаев данного заболевания.
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Еще у трех заболевших в Москве получен отрицательный результат на коронавирус

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«Главный врун в мире»: Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой

По словам музыканта, решение сотрудничать с Наргиз стало его самой главной ошибкой.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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