Коронавирус
Российская газетаМишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
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Мишустин поручил разработать меры развития экономики в условиях коронавируса
Московский Комсомолец08:36
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Общество
СПбГУ переводит студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса
Руководство СПбГУ начинает постепенно переводить студентов на дистанционную форму обучения из-за распространения коронавируса нового типа (COVID-19).
Общество
Общее число заболевших коронавирусом в России возросло до 59 человек
Общее число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в РФ составляет 59 человек.
Авто
Завод по производству двигателей построит Haval в РФ
«ООО «Хавейл Мотор Рус» и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование нового завода по производству двигателей для обеспечения бесперебойной поставки российскому заводу Haval ключевых деталей и комплектующих для автомобилей бренда», — цитирует «ТАСС» пресс-службу Haval.
Общество
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лапло назвала причину его пребывания в клинике и призвала "не распространять панику".
Футбол
В матче без зрителей «Сочи» победил «Краснодар» в РПЛ
Фигурное катание
В новом номере Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды
Армия и оружие
Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую «стелс-пушку»
Фрегат «Маршал Шапошников» будет оснащен новым артиллерийским орудием.
Транспорт
РЖД отменили поезда в Латвию, Молдавию и на Украину из-за коронавируса
Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) с 17 марта на время отменит курсирование международных поездов в сообщении с Украиной и Молдавией.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе
Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
Технологии
Samsung показал новые аккумуляторные батареи для электрокаров
Технологии
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows 10
Компания Microsoft создала и в экстренном порядке выпустила обновление для Windows 10.
Космос
В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс
Российский эксперт прокомментировал перенос даты миссии ExoMars-2020. В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс.
Общество
Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
Авто
Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды
Как сообщает издаие «За Рулем», любая силовая установка требует периодического «прожига», то есть езды на высокой скорости с повышенными оборотами.
Футбол
Роналдиньо выиграл поросёнка в футбольном турнире в тюрьме
Хоккей
«Барыс» продолжит участие в плей-офф КХЛ
"Барыс" из Нур-Султана продолжит участие в розыгрыше Кубка Гагарина, несмотря на запрет на проведение хоккейных матчей на территории Казахстана, сообщил РИА Новости генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.
Происшествия
В Казахстане завели уголовное дело на женщину из-за коронавируса
«Женщина привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов»)», — цитирует ТАСС сообщение.
Происшествия
Вертолет Минобороны случайно атаковал российскую многоэтажку
Вертолет Ми-35М Министерства обороны России случайно дал залп по жилому дому в Чите. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
Энергетика
Костин заявил о выгодной для России ожидаемой стоимости нефти
Американская сланцевая нефть стоит в районе 40 долларов, а бюджет Эр-Рияда изначально рассчитан на стоимость топлива выше 65 долларов.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа
Разница между двумя заболеваниями есть и в том, что гриппом чаще болеют дети, беременные женщины, пожилые люди, а также лица, у которых есть хронические заболевания и не в порядке иммунитет.
Армия и оружие
National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США
Американский журнал National Interest назвал российский истребитель Су-35 реальной угрозой для американских самолетов.
Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» остановили из-за коронавируса
Политика
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Армия и оружие
ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.
Происшествия
В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Свердловской области произошла авария с участием рейсового автобуса и трех легковых автомобилей, сообщает региональное управление МЧС.
Здоровье
Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона уделить особое внимание пожилым людям, которые находятся в группе риска по коронавирусу, всего в Подмосковье зарегистрировали пять случаев данного заболевания.
Политика
КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса
Контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" закроется на две недели в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на Украине, исключением станут граждане, которые имеют прописку на подконтрольной Киеву территории.
Здоровье
Еще у трех заболевших в Москве получен отрицательный результат на коронавирус
Еще у трех заболевших COVID-19 в Москве получен отрицательный результат теста на коронавирус, что может быть показателем выздоровления.
Шоу-бизнес
«Главный врун в мире»: Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой
По словам музыканта, решение сотрудничать с Наргиз стало его самой главной ошибкой.