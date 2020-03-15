Коронавирус
Lenta.ruМишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.
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Мишустин поручил разработать меры развития экономики в условиях коронавируса
Московский Комсомолец08:36
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Футбол
Слуцкий выложил видео побитого бойца, похожего на Дзюбу
Транспорт
РЖД отменили поезда в Латвию, Молдавию и на Украину из-за коронавируса
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Общество
Трое россиян заразились коронавирусом внутри страны
Трое заболевших коронавирусом в России не выезжали за пределы страны. Люди заразились внутри страны, сообщает Роспотребнадзор.
Энергетика
Глава «Газпром нефти» рассказал о плюсах низких цен на нефть
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни об ее продлении.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
Экономика
Названы сроки полного восстановления валютного рынка
"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Происшествия
На КАД загорелся туристический автобус с пассажирами
Днем в воскресенье, 15 марта, на КАД в Ломоносовском районе Ленинградской области загорелся туристический автобус.
Политика
Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Футбол
«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
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В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Авто
Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды
Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
Здоровье
В Тольятти двое попали в больницу с подозрением на коронавирус
В субботу, 14 марта в Тольятти госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус COVID-19.
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Армия и оружие
Минобороны Армении опровергло слухи о коронавирусе у военнослужащих
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла в воскресенье слухи о выявлении коронавируса у военнослужащих.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Авто
Представлен новый кроссовер Chevrolet Traverse
Американский бренд General Motors официально представил публике обновленный полноразмерный кроссовер Chevrolet Traverse.
Наука
Ученые разработали чувствительный сенсор для выявления ртути
Армия и оружие
Боевики объявили награду за российских журналистов
В Сирии террористы объявили награду за убийство российских журналистов.
Здоровье
Минздрав предостерег россиян от употребления алкоголя при гриппе
Внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина рассказала, к каким пагубным последствиям приводит употребление алкоголя при симптомах ОРВИ.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Культура
Кузбассовцы выступили в программе Comedy Баттл на ТНТ
Общество
Грузия с 16 марта закрывает границу с РФ из-за коронавируса
«Ввиду повсеместной угрозы коронавируса был обсужден вопрос о временной приостановке передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией с 16 марта этого года»,— заявили в правительстве Грузии.
Армия и оружие
ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.
Футбол
Появилось видео потасовки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»
В социальных сетях появилось видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между "Тамбовом" и "Крыльями советов", из-за который встреча не была доиграна.
Здоровье
Роспотребнадзор перечислил отличия коронавируса от гриппа
Представители Роспотребнадзора рассказали, в чем отличие нового коронавируса COVID-19 от гриппа.