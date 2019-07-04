Коронавирус

РБКРБКВ правительстве подготовили новые меры борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой 16 марта доложить о предложениях по обеспечению развития экономики в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства.
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Мишустин заслушает предложения, касающиеся плана первоочередных мер из-за коронавируса

ТАСС17:02

Мишустин поручил Белоусову и Голиковой 16 марта предложить меры для борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ08:17

Мишустин поручил доложить ему о мерах для развития экономики в связи с коронавирусом

Газета.Ru07:29

В правительстве подготовили новые меры борьбы с коронавирусом

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Мишустин поручил доложить ему о предложениях по развитию экономики

RT на русском07:34

Мишустин поручил предложить идеи развития экономики на фоне SARS-CoV-2

Известия08:12

Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Российская газета07:28
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Татьяна Голикова
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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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