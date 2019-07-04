Премьер-министр Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой 16 марта доложить о предложениях по обеспечению развития экономики в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства.

В правительстве подготовили новые меры борьбы с коронавирусом

Политика Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина» Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.

Музыка Алтайский танцор из клипа Little Big стал героем иностранных СМИ Дмитрий Красилов завоевал сердца зрителей своей харизмой Танцор из алтайского Заринска Дмитрий Красилов, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранные СМИ и зарубежных блогеров.

Политика Трамп извинился за очереди в аэропортах Президент США Дональд Трамп извинился за очереди, которые образовались в аэропортах страны из-за «очень кропотливых медицинских осмотров» в связи с распространением коронавируса.

Происшествия Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.

Политика Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Единоборства Никита Крылов после победы показал флаги России и Украины Никита Крылов после победы над Джонни Уокером на турнире UFC Fight Night 170 опубликовал в Instagram фото с флагами России и Украины.

Общество В России из-за коронавируса вырос спрос на крупы и консервы Торговые сети и службы доставки продуктов фиксируют рост спроса на макароны, крупы и консервы на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и ослаблении курса рубля.

Технологии Поисковик Bing начал отслеживать динамику распространения коронавируса Сообщается, что система мониторит все основные новостные сайты, отбирает данные по коронавирусу и выводит из по регионам.

Футбол Чемпионат Мексики приостановлен из-за коронавируса Из-за пандемии коронавируса были приостановлены чемпионаты Франции, Англии, Испании, Италии, Португалии и Нидерландов, а также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Политика Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.

Политика Словения разрешила проезд первой группе заблокированного транспорта Любляна, 15 марта 2020, 14:11 — REGNUM О пересечении итальянско-словенской границы первой группой транспортных средств со ссылкой на министерство инфраструктуры Словении сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 14 марта на своей странице в социальной сети Facebook.