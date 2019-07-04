Коронавирус
РБКВ правительстве подготовили новые меры борьбы с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой 16 марта доложить о предложениях по обеспечению развития экономики в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства.
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Финансы
«Эксперт РА» не исключает кризиса банковского сектора из-за коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+
По словам Сараева, до распространения коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ «Эксперт РА» полагал, что прибыль банковского сектора в 2020 году останется на уровне 2019-го.
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Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.
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Дмитрий Красилов завоевал сердца зрителей своей харизмой Танцор из алтайского Заринска Дмитрий Красилов, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранные СМИ и зарубежных блогеров.
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Президент США Дональд Трамп извинился за очереди, которые образовались в аэропортах страны из-за «очень кропотливых медицинских осмотров» в связи с распространением коронавируса.
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В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
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Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью
Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
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Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
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Поисковик Bing начал отслеживать динамику распространения коронавируса
Сообщается, что система мониторит все основные новостные сайты, отбирает данные по коронавирусу и выводит из по регионам.
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Салливан опроверг заявления об «охоте» США на граждан России
Посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не ведут "охоту" на россиян.
Политика
Украинские радикалы атаковали посольство России в Киеве
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Любовь Казарновская встретилась с братом после двадцати лет вражды
63-летняя оперная певица в откровенном интервью Лере Кудрявцевой рассказала, какой путь ей пришлось преодолеть прежде чем попасть на мировую сцену.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Футбол
Чемпионат Мексики приостановлен из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса были приостановлены чемпионаты Франции, Англии, Испании, Италии, Португалии и Нидерландов, а также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса
Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Авто
Представлен обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse
Компания Chevrolet официально представила обновленный кроссовер Chevrolet Traverse.
Финансы
Американские биржи закрылись с наихудшим падением за три десятилетия
Индексы США закрылись с наихудшим с 1987 г. падением. Индексы обвалились до 10% на момент закрытия торгов.
Политика
Словения разрешила проезд первой группе заблокированного транспорта
Любляна, 15 марта 2020, 14:11 — REGNUM О пересечении итальянско-словенской границы первой группой транспортных средств со ссылкой на министерство инфраструктуры Словении сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 14 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Кино
Вин Дизель уверен, что «Бладшот» составит конкуренцию DC и Marvel
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Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Энергетика
Bloomberg предрекает крупнейшее падение спроса на нефть в истории
Мировой спрос на нефть в текущем году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение из-за коронавируса COVID-19.
Авто
Зачем массовые иномарки облагают налогом на роскошь
Стоит отметить, что в обновленный перечень "роскошных автомобилей", помимо премиальных кроссоверов Jeep Cherokee, Grand Cherokee и Wrangler, а также минивэна Chrysler Pacifica, попали иномарки массовых брендов: Honda Pilot, Mazda CX-9 и Subaru WRX STI.
Происшествия
В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса
Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате погибли три человека, один получил травмы.