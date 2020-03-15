Коронавирус
Lenta.ruМишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.
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Мишустин поручил разработать меры по развитию экономики в связи с коронавирусом
Экономика сегодня10:43
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Little Big представила песню для «Евровидения»
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Что происходит с Полярной звездой
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Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами
Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
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ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
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Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Энергетика
Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
По мнению политолога, журналиста Михаила Леонтьева, экономика Саудовской Аравии гораздо более зависима от нефтяных доходов, чем российская, передает ТАСС.
Общество
Смерть умирающих от коронавируса описала врач из Италии
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Глава СКР попросил возбудить уголовное дело на судью из Новосибирска
Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин ходатайствовал перед Высшей квалификационной коллегией судей о разрешении возбуждения уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной, подозреваемой в разглашении государственной тайны.
Политика
Путин рассказал, как относится к санкциям Запада
Президент России Владимир Путин прокомментировал санкции Запада в рамках спецпроекта ТАСС.
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Как Япония разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие
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Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Внезапная смерть вызывает полную растерянность. Но на фоне полного здоровья смерти не бывает.