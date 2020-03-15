Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

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