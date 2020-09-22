Правительство дополнительно профинансирует выплаты на третьего ребёнка
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка. В рамках программы помощи семьям правительство планирует выделить ещё более 2,5 млрд рублей.В источнике
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На поддержку многодетных семей дополнительно выделено 2,5 млрд рублей
Новости РуФокс21 сентября в 07:07