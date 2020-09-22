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Правительство дополнительно профинансирует выплаты на третьего ребёнка

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка. В рамках программы помощи семьям правительство планирует выделить ещё более 2,5 млрд рублей.В источнике
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Коммерсантъ

Правительство выделит еще 2,58 млрд рублей на выплаты на третьего ребенка

Коммерсантъвчера в 03:41
Сиб.фм

Пособия 10000: многодетным семьям выделят 2,5 млрд рублей

Сиб.фм02:56
РБК

Мишустин выделил еще ₽2,58 млрд на выплаты при рождении третьего ребенка

РБКвчера в 06:22
REGNUM

В сети обсудили дополнительные выплаты на третьего ребёнка

REGNUM02:51
РИА Новости

Мишустин распорядился о допфинансировании выплат на третьего ребенка

РИА Новостивчера в 03:32
Anews

Налог на бездетность. Что не так с детскими выплатами в России

Anews21 сентября в 08:27
Новости РуФокс

На поддержку многодетных семей дополнительно выделено 2,5 млрд рублей

Новости РуФокс21 сентября в 07:07

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал агентству "Прайм", что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если перестанет снимать средства.
РИА Новостивчера в 06:44
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
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В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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