Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина. Отмечается, что речь идет о дополнительных 2,58 млрд руб.В источнике
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На выплаты за третьего ребенка в семье дополнительно направят 2,58 млрд рублей
Финмаркетвчера в 04:13