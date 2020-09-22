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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина. Отмечается, что речь идет о дополнительных 2,58 млрд руб.В источнике
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Сиб.фм

Пособия многодетным: Мишустин выделил ещё 2,58 млрд на выплаты

Сиб.фм01:10
Ведомости

Правительство выделило около 2,6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Ведомостивчера в 06:41
Российская газета

Добавят в общую копилку

Российская газета21 сентября в 12:24
Финмаркет

На выплаты за третьего ребенка в семье дополнительно направят 2,58 млрд рублей

Финмаркетвчера в 04:13
URA.Ru

Семьям с детьми выделили деньги на выплаты

URA.Ruвчера в 04:35
REGNUM

Нижегородской области дали еще 934 млн рублей на выплаты многодетным семьям

REGNUMвчера в 07:28
Интерфакс

На поддержку многодетных семей в РФ выделили еще более 2,5 млрд руб

Интерфакс21 сентября в 04:23

Страховщики отказались работать со строящими «Северный поток-2» судами

«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций") и PEESA ("О защите европейской энергетической безопасности"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, связанной с проектами "Северного потока-2" или "Турецкого потока"»,— сказано в документе.
Коммерсантъ00:56
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Житель Алтая осуждён за сексуальное насилие над своими детьми

Как сообщила сегодня, 23 сентября, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова со ссылкой на данные следствия и суда, с 2016 по 2020 годы мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих своих дочерей 9-ти, 10-ти и 15-летнего возраста от предыдущего брака.
REGNUM01:27
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал агентству "Прайм", что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если перестанет снимать средства.
РИА Новостивчера в 06:44
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Дело срочника Рамиля Шамсутдинова суд рассмотрит с участием присяжных

Ранее KazanFirst сообщал, что военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который прошлой осенью расстрелял 8 сослуживцев в Забайкальском крае.
Kazanfirst.ru20 сентября в 05:35
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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