Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина. Отмечается, что речь идет о дополнительных 2,58 млрд руб.В источнике
Подробнее о событии
В кабмине распорядились о допфинансировании выплат на третьего ребёнка
Парламентская газетавчера в 04:09
На выплаты за третьего ребенка в семье дополнительно направят 2,58 млрд рублей
Финмаркетвчера в 04:13