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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина. Отмечается, что речь идет о дополнительных 2,58 млрд руб.В источнике
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Парламентская газета

В кабмине распорядились о допфинансировании выплат на третьего ребёнка

Парламентская газетавчера в 04:09
REGNUM

Нижегородской области дали еще 934 млн рублей на выплаты многодетным семьям

REGNUMвчера в 07:28
Финмаркет

На выплаты за третьего ребенка в семье дополнительно направят 2,58 млрд рублей

Финмаркетвчера в 04:13
URA.Ru

Семьям с детьми выделили деньги на выплаты

URA.Ruвчера в 04:35
Ведомости

Правительство выделило около 2,6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Ведомостивчера в 06:41
Российская газета

Добавят в общую копилку

Российская газета21 сентября в 12:24
Интерфакс

На поддержку многодетных семей в РФ выделили еще более 2,5 млрд руб

Интерфакс21 сентября в 04:23

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Коммерсантъвчера в 10:22
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Лукашенко ответил на вмешательство Польши мощным ударом по экономике

Минск, 23 сентября 2020, 04:42 — REGNUM Большой урон польской экономике, который нельзя компенсировать, нанесет потеря Польшей белорусского рынка, заявил доктор экономических наук Николай Межевич в интервью порталу «Экономика сегодня».
Лукашенко ответил на вмешательство Польши мощным ударом по экономике
REGNUM21:42
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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С судами для Nord Stream 2 не будут работать международные страховщики

«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA („О противодействии противникам США посредством санкций“) и PEESA („О защите энергетической безопасности Европы“), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам Nord Stream 2 или Turk Stream», — говорится в циркуляре.
Телеканал 360°21:01
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации партии племянника Путина

Российское министерство юстиции обратилось в Верховный суд РФ с просьбой ликвидировать партию «Народ против коррупции», возглавляемую двоюродным племянником президента Владимира Путина — Романом.
Инфо24вчера в 14:31
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