Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина. Отмечается, что речь идет о дополнительных 2,58 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка после уточнения количества получателей пособия, сообщается на сайте
 кабинета министров.
Вести.Ruвчера в 08:10
Подробнее о событии
Финмаркет

На выплаты за третьего ребенка в семье дополнительно направят 2,58 млрд рублей

Финмаркетвчера в 04:13
Ведомости

Правительство выделило около 2,6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Ведомостивчера в 06:41
REGNUM

Нижегородской области дали еще 934 млн рублей на выплаты многодетным семьям

REGNUMвчера в 07:28
Вести.Ru

Правительство направило еще 2,6 миллиарда рублей на выплаты за третьего ребенка

Вести.Ruвчера в 08:10
URA.Ru

Семьям с детьми выделили деньги на выплаты

URA.Ruвчера в 04:35
Российская газета

Добавят в общую копилку

Российская газета21 сентября в 12:24
Интерфакс

На поддержку многодетных семей в РФ выделили еще более 2,5 млрд руб

Интерфакс21 сентября в 04:23

В южном полушарии к концу века станет на 30% меньше дождей

По мнению исследователей, в середине плиоцена по сравнению с доиндустриальными условиями произошло заметное сокращение летних осадков в южном полушарии из-за смещения на север зоны межтропической конвергенции.
ИА Красная Весна17:04
2

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
703

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под два процента, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости17:36
2

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 78 человек, 6 умерли

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 78 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболел — 51 пациент, зарегистрировано 6 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 02:42
1K

Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, подал судебный иск о защите чести и достоинства к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой.
RT на русском18:07
4

Microsoft выкупила разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд

Компания Microsoft, как предполагают эксперты видеоигровой индустрии, планирует существенно расширить линейку игр для консоли Xbox, для чего собирается выкупить компанию по разработке видеоигр ZeniMax Media, которая является материнским предприятием студии видеоигр Bethesda Softworks.
МедиаПоток17:06
152

Правительство ЕАО сложило свои полномочия

Проект постановления правительства "О сложении полномочий правительства Еврейской автономной области" разработан в соответствии с частью 2 статьи 30 Устава Еврейской автономной области и частью 1 статьи 10 закона ЕАО "О правительстве Еврейской автономной области".
EAOmedia.ruвчера в 05:58

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:55
65