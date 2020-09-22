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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина. Отмечается, что речь идет о дополнительных 2,58 млрд руб.В источнике
Подробнее о событии
ФедералПресс

Правительство выделит 2,58 млрд рублей на выплаты за третьего ребенка

ФедералПресс04:23
REGNUM

Нижегородской области дали еще 934 млн рублей на выплаты многодетным семьям

REGNUM07:28
URA.Ru

Семьям с детьми выделили деньги на выплаты

URA.Ru04:35
Ведомости

Правительство выделило около 2,6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Ведомости06:41
ИА Красная Весна

Мишустин утвердил допфинансирование выплат на третьего ребенка

ИА Красная Весна04:11
Российская газета

Добавят в общую копилку

Российская газетавчера в 12:24
Интерфакс

На поддержку многодетных семей в РФ выделили еще более 2,5 млрд руб

Интерфаксвчера в 04:23

Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения коронавируса

К ноябрю планируется производить 5-6 миллионов доз вакцины от COVID-19, в течение 9-12 месяцев получится провакцинировать большую часть населения России, именно такой уровень вакцинации позволит остановить распространение заболевания, рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
РИА Новости07:25
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Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM06:17
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Задержанный в ЛНР агент СБУ рассказал о вербовке подростков в Донбассе

Служба безопасности Украины вербует подростков для выполнения заданий на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике 21-летний Владислав Лилипу, собиравший, по данным министерства госбезопасности ЛНР, сведения для украинских спецслужб.
РИА Новости07:39

Песков: США впали в санкционную зависимость

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у США есть зависимость от санкций, кроме того, он отказался комментировать слова американского госсекретаря Майка Помпео по поводу ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
Аргументы и Факты06:50
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Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
CyberSport.ru06:00

Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича — артиста Санкт-Петербургского академического Театра имени Ленсовета», — говорится в указе президента.
Собака.ru05:36
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Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
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