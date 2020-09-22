Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина. Отмечается, что речь идет о дополнительных 2,58 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка после уточнения количества получателей пособия, сообщается на сайте
кабинета министров.
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