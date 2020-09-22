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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина. Отмечается, что речь идет о дополнительных 2,58 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка после уточнения количества получателей пособия, сообщается на сайте
 кабинета министров.
Вести.Ru08:10
Подробнее о событии
Финмаркет

На выплаты за третьего ребенка в семье дополнительно направят 2,58 млрд рублей

Финмаркет04:13
Ведомости

Правительство выделило около 2,6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Ведомости06:41
REGNUM

Нижегородской области дали еще 934 млн рублей на выплаты многодетным семьям

REGNUM07:28
Вести.Ru

Правительство направило еще 2,6 миллиарда рублей на выплаты за третьего ребенка

Вести.Ru08:10
URA.Ru

Семьям с детьми выделили деньги на выплаты

URA.Ru04:35
Российская газета

Добавят в общую копилку

Российская газетавчера в 12:24
Интерфакс

На поддержку многодетных семей в РФ выделили еще более 2,5 млрд руб

Интерфаксвчера в 04:23

Минфин не намерен сокращать расходы на закупку лекарств

В проекте бюджета на 2021 год расходы на лекарства от редких заболеваний заложены в полном объеме и без сокращения финансирования, всего в размере 64,3 млрд рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Минфин не намерен сокращать расходы на закупку лекарств
SakhaNews19 сентября в 20:25
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Александр Мостовой: «Не верю в тренерский гений Тедеско»

Один из наиболее знаменитых в прошлом российских футболистов, легенда «Спартака» Александр Мостовой высказался о нынешнем главном тренере красно-белых Доменико Тедеско, которого до этого он нередко критиковал.
BetOn09:45

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии

«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Известия09:24
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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В Петербурге сорвали мошенничество вокруг «дела Метростроя»

Санкт-Петербург, 22 сентября 2020, 16:39 — REGNUM В отношении бизнесмена, который пообещал через «свои каналы» повлиять на ход расследования уголовных дел в отношении акционера и экс-гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова, возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество.
REGNUM09:39
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Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за коронавируса

Нобелевский комитет принял решение отменить традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме в связи с распространением коронавируса в мире, сообщается в пресс-релизе организации во вторник.
РИА Новости10:04

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий сносить хорошие дома

Поправки к Градостроительному, Земельному и Жилищному кодексам, которые позволят сносить любые дома, даже в хорошем состоянии, для «комплексного развития территорий» в регионах, внесены в Госдуму, 21 сентября сообщает газета «Коммерсантъ».
ИА Красная Веснавчера в 05:19
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