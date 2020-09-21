Экономика
Газета.RuМишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина. Отмечается, что речь идет о дополнительных 2,58 млрд руб.
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с чего всё началось
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка после уточнения количества получателей пособия, сообщается на сайте кабинета министров.Вести.Ru08:10
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