Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина. Отмечается, что речь идет о дополнительных 2,58 млрд руб.
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с чего всё началось
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка после уточнения количества получателей пособия, сообщается на сайте
 кабинета министров.
Вести.Ru08:10

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Правительство направило еще 2,6 миллиарда рублей на выплаты за третьего ребенка

Вести.Ru08:10

Правительство выделило около 2,6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Ведомости06:41

На поддержку многодетных семей в РФ выделили еще более 2,5 млрд руб

Интерфаксвчера в 04:23

На выплаты за третьего ребенка в семье дополнительно направят 2,58 млрд рублей

Финмаркет04:13

Семьям с детьми выделили деньги на выплаты

URA.Ru04:35

Добавят в общую копилку

Российская газетавчера в 12:24

Нижегородской области дали еще 934 млн рублей на выплаты многодетным семьям

REGNUM07:28
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Гаджеты

Санкции США против Huawei помогут Xiaomi, Oppo и Vivo

По итогам года ожидается, что Huawei сохранит долю рынка на уровне 14%, тогда как Xiaomi, Oppo и Vivo получат 12, 11 и 9% соответственно.
iXBT.com 05:02
Шоу-бизнес

Суд назначил Лидии Федосеевой-Шукшиной психиатрическую экспертизу

Стало известно, что суд отложил заседание, чтобы назначить актрисе психолого-психиатрическую экспертизу.
Uznayvse.ru вчера в 13:32
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Политика

Госдума одобрила наказания за призывы к отчуждению территорий России

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о введении административной и уголовной ответственности за призывы к отчуждению территорий, также действия в этом направлении.
РБК 08:27
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Политика

Песков: США впали в санкционную зависимость

«Что касается санкционной зависимости США, это уже по-другому трудно назвать, то она всем хорошо известна, всем странам мира», — приводит слова Пескова ТАСС.
CT news 08:29
19
Армия и оружие

Китай показал на видео, как будет атаковать американские военные базы

Ряд средств массовой информации сообщил, что с воскресенья, 20 сентября, в Сети начал активно распространяться видеоролик, на котором военнослужащие Китая совершают атаку на базу Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Андерсен.
Военное дело 04:57
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Происшествия

В Тверской области разбился истребитель Су-30

Истребитель Су-30 разбился в лесу в Тверской области во время планового учебного полета, экипаж самолета катапультировался.
Газета.Ru 08:15
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Происшествия

В Петербурге сорвали мошенничество вокруг «дела Метростроя»

Санкт-Петербург, 22 сентября 2020, 16:39 — REGNUM В отношении бизнесмена, который пообещал через «свои каналы» повлиять на ход расследования уголовных дел в отношении акционера и экс-гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова, возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество.
REGNUM 09:39
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Политика

Польская пресса: Так нацпрокуратура Польши может дойти и до инициативы об аресте Путина

В издании «Польская мысль» вышла статья Матеуша Пискорского, в которой рассматривается инициатива такого рода.
Военное обозрение 10:01
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Здоровье

Уральский госпиталь имени Тетюхина остался без квот на операции

КП - Екатеринбург 01:45
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Фигурное катание

Плющенко уволил 17 тренеров за полтора года

Плющенко заявил, что за последние полтора года уволил 17 человек с поста тренера академии.
Честный рейтинг букмекеров 09:06
Политика

Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Выступление президента РФ Владимира Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет показано во вторник.
Интерфакс 01:15
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Здоровье

Обновлены рекомендации для допуска детей в пензенские школы и детсады

На сегодняшний день принято решение об отсутствии необходимости оформления справки после однодневного пропуска учреждений образования из-за невысокого процента детей до 14 лет в структуре заболевших ОРВИ.
Пенза-Обзор 02:24
6
Политика

ВККС согласовала отставку главы Мосгорсуда Егоровой

Заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой было удовлетворено Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС).
Газета.Ru 10:40
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Экономика

Минфин не намерен сокращать расходы на закупку лекарств

В проекте бюджета на 2021 год расходы на лекарства от редких заболеваний заложены в полном объеме и без сокращения финансирования, всего в размере 64,3 млрд рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов.
SakhaNews 19 сентября в 20:25
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Политика

Чьи сделки «засветил» Минфин США. Поименный список

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и больше сотни изданий-партнеров изучили почти две тысячи документов о подозрительных банковских операциях, которые банки передают в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США.
Телеканал RTVI вчера в 15:03
Общество

Андрей Макаревич раскрыл размер своей пенсии

Народный артист России и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в интервью газете "Взгляд" заявил, что получает "большую пенсию".
Газета.Ru 08:54
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Футбол

РФС засчитал техническое поражение «Ротору» в матче с «Ростовом»

Волгоградскому «Ротору» присуждено техническое поражение в матче с «Ростовом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:14
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Политика

Сноуден выплатит властям США $5 млн c продажи своей книги

Вашингтон, 22 сентября 2020, 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах его книги и на выступлениях.
REGNUM 03:08
32
Происшествия

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском 04:38
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Космос

Частная компания проиграла конкурс на создание ракеты для «Роскосмоса»

РБК 09:31
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Здоровье

Саратовский центр медицины катастроф планируют объединить со «скорой»

В Саратове центр медицины катастроф присоединят к скорой помощи.
Регион 64 03:25
5
Экономика

Греф: налог на крупные вклады коснется 1-2% вкладчиков Сбербанка

Налог на крупные вклады затронет 1-2% вкладчиков Сбербанка, сообщил президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".
Вести.Ru 05:08
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Общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

РИА Новости 09:42
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Общество

Навальный потребовал вернуть изъятую в больнице в Омске одежду

Дума ТВ вчера в 07:53
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Космос

Найдена внесолнечная «планета пи» земного типа

Live24 07:37
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Финансы

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

Запасы золота в банках России в сентябре достигли рекордного объема за все время ведения статистики Банком России, следует из данных финансового регулятора.
Ведомости 09:15
5
Общество

В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты.
РИА Новости 06:44
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Экономика

Российским IT-разработчикам выдадут гранты на семь миллиардов рублей

Минцифры выдаст российским IT-разработчикам гранты на проекты по разработке и внедрению российских цифровых решений.
Lenta.ru 10:01
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Игры

Microsoft планирует купить разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд

Шесть лет назад Microsoft купила Minecraft Mojang за 2,5 млрд долларов.
Evo-rus.com 10:02
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Футбол

Неймара могут дисквалифицировать до конца года за расистский скандал

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес и форвард «ПСЖ» Неймар могут быть дисквалифицированы до конца 2020 года.
Metaratings 08:12
Как работают Яндекс.Новости?
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