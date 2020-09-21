с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина. Отмечается, что речь идет о дополнительных 2,58 млрд руб.

Гаджеты Санкции США против Huawei помогут Xiaomi, Oppo и Vivo По итогам года ожидается, что Huawei сохранит долю рынка на уровне 14%, тогда как Xiaomi, Oppo и Vivo получат 12, 11 и 9% соответственно.

Политика Госдума одобрила наказания за призывы к отчуждению территорий России Госдума приняла в первом чтении законопроекты о введении административной и уголовной ответственности за призывы к отчуждению территорий, также действия в этом направлении. 581

Политика Песков: США впали в санкционную зависимость «Что касается санкционной зависимости США, это уже по-другому трудно назвать, то она всем хорошо известна, всем странам мира», — приводит слова Пескова ТАСС. 19

Происшествия В Тверской области разбился истребитель Су-30 Истребитель Су-30 разбился в лесу в Тверской области во время планового учебного полета, экипаж самолета катапультировался. 800

Происшествия В Петербурге сорвали мошенничество вокруг «дела Метростроя» Санкт-Петербург, 22 сентября 2020, 16:39 — REGNUM В отношении бизнесмена, который пообещал через «свои каналы» повлиять на ход расследования уголовных дел в отношении акционера и экс-гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова, возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество. 7

Фигурное катание Плющенко уволил 17 тренеров за полтора года Плющенко заявил, что за последние полтора года уволил 17 человек с поста тренера академии.

Здоровье Обновлены рекомендации для допуска детей в пензенские школы и детсады На сегодняшний день принято решение об отсутствии необходимости оформления справки после однодневного пропуска учреждений образования из-за невысокого процента детей до 14 лет в структуре заболевших ОРВИ. 6

Политика ВККС согласовала отставку главы Мосгорсуда Егоровой Заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой было удовлетворено Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС). 2

Экономика Минфин не намерен сокращать расходы на закупку лекарств В проекте бюджета на 2021 год расходы на лекарства от редких заболеваний заложены в полном объеме и без сокращения финансирования, всего в размере 64,3 млрд рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов. 890

Политика Чьи сделки «засветил» Минфин США. Поименный список Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и больше сотни изданий-партнеров изучили почти две тысячи документов о подозрительных банковских операциях, которые банки передают в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США.

Общество Андрей Макаревич раскрыл размер своей пенсии Народный артист России и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в интервью газете "Взгляд" заявил, что получает "большую пенсию". 55

Политика Сноуден выплатит властям США $5 млн c продажи своей книги Вашингтон, 22 сентября 2020, 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах его книги и на выступлениях. 32

Происшествия В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей. 786

Финансы Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума Запасы золота в банках России в сентябре достигли рекордного объема за все время ведения статистики Банком России, следует из данных финансового регулятора. 5

Общество В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий В Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения о том, что выплаты прекратятся, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты. 2,4K