Экономика
РИА НовостиМишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил кураторам отстающих регионов до 10 марта доработать и внести в кабмин программы по социально-экономическому развитию этих субъектов РФ.
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Для каждого из десяти регионов назначен свой куратор в правительстве. И до 10 марта я поручаю всем кураторам доработать и внести в правительство программы для создания условий опережающего социально-экономического роста в этих регионах.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРИА Новости 03:28
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Мишустин поручил подготовить программы социально-экономического роста отстающих регионов
Интерфакс - Россия03:55
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