Экономика
REGNUMМишустин поручил доработать программы развития для отстающих регионов
Индивидуальные программы опережающего развития отстающих регионов РФ должны быть доработаны и внесены в правительство до 10 марта. Об этом заявил 27 февраля премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
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Для каждого из десяти регионов назначен свой куратор в правительстве. И до 10 марта я поручаю всем кураторам доработать и внести в правительство программы для создания условий опережающего социально-экономического роста в этих регионах.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРИА Новости 03:28
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