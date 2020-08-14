Мишустин поручил актуализировать программы газификации регионов ДФО
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до конца года актуализировать и утвердить новые программы газификации регионов Дальневосточного федерального округа (ДВО). Об этом глава правительства заявил на совещании по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока.В источнике
Это означает, что растет нагрузка на существующие мощности. Нужно обновлять и объекты генерации, и магистральные сети, развивать переработку газа, вкладываясь в создание крупных комплексов, как тот, что планируется создать в Амурской области.
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