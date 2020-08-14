Медовый спас: как правильно называть праздник и что нельзя делать

В преддверии 14 августа интернет начинает пестрить заголовками, где в разных вариациях повторяется простенькая мысль: "14 августа православные отмечают Медовый спас", и дальше нам талдычат про мед и про то, что можно приготовить из освященного в этот день продукта пчеловодства.