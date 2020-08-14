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Мишустин поручил актуализировать программы газификации регионов ДФО

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до конца года актуализировать и утвердить новые программы газификации регионов Дальневосточного федерального округа (ДВО). Об этом глава правительства заявил на совещании по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Это означает, что растет нагрузка на существующие мощности. Нужно обновлять и объекты генерации, и магистральные сети, развивать переработку газа, вкладываясь в создание крупных комплексов, как тот, что планируется создать в Амурской области.
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Московский Комсомолец

Мишустин поручил газифицировать регионы ДФО

Московский Комсомолец00:04
РЕН ТВ

Мишустин заострил внимание на вопросах газификации Дальнего Востока

РЕН ТВ21:17
Известия

Мишустин поручил актуализировать программы газификации регионов ДФО

Известия22:24
RT на русском

Мишустин оценил уровень газификации на Камчатке

RT на русском21:19
Вести.Ru

Михаил Мишустин: резких скачков цен на электричество на Дальнем Востоке быть не должно

Вести.Ru23:19
ПРАЙМ

Мишустин: до конца года надо утвердить новые региональные программы газификации ДФО

ПРАЙМ21:28
Интерфакс - Россия

Мишустин заявил о необходимости развития переработки газа на Дальнем Востоке для ускоренного развития северных территорий

Интерфакс - Россия20:59

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