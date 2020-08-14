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Octagon.Media
Octagon.Media

Мишустин поручил газифицировать регионы Дальнего Востока

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации Дальнего Востока до конца этого года, сообщает пресс-служба Правительства РФ. Ситуация с доступом к природному газу различается кардинально от региона к региону.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Стабильное энергообеспечение крайне необходимо для ускоренного развития северных территорий, для, если хотите, нормальной жизни людей, запуска новых перспективных проектов, в том числе — что мы ожидаем для ДФО — в том числе в рамках территорий опережающего развития.
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RT на русском

Мишустин сообщил о росте спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке

RT на русском23:39
РЕН ТВ

Мишустин призвал обновить объекты генерации на Дальнем Востоке

РЕН ТВ00:57
Вести.Ru

Михаил Мишустин: резких скачков цен на электричество на Дальнем Востоке быть не должно

Вести.Ru23:19
Московский Комсомолец

Мишустин поручил газифицировать регионы ДФО

Московский Комсомолец00:04
Известия

Мишустин поручил актуализировать программы газификации регионов ДФО

Известия22:24
Интерфакс - Россия

Мишустин заявил о необходимости развития переработки газа на Дальнем Востоке для ускоренного развития северных территорий

Интерфакс - Россия20:59
ПРАЙМ

Мишустин отметил необходимость стабильной энергетики в ДФО для перспективных проектов

ПРАЙМ21:53

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ, ликвидирован в 2008 году), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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iXBT.comвчера в 10:30

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По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, два российских универсальных десантных корабля (УДК), которые были заложены на керчинском заводе «Залив», будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотные летательные аппараты и смогут перевозить до 1 тысячи морпехов.
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