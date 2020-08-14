Мишустин поручил газифицировать регионы Дальнего Востока
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации Дальнего Востока до конца этого года, сообщает пресс-служба Правительства РФ. Ситуация с доступом к природному газу различается кардинально от региона к региону.В источнике
Стабильное энергообеспечение крайне необходимо для ускоренного развития северных территорий, для, если хотите, нормальной жизни людей, запуска новых перспективных проектов, в том числе — что мы ожидаем для ДФО — в том числе в рамках территорий опережающего развития.
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