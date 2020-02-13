Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что нынешняя ставка по ипотеке завышена и необходимо искать возможности для её снижения. Как отмечали в ЦБ, ставки по ипотеке достигли исторического минимума — 9%, регулятор ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок.

с чего всё началось

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. На заседании кабмина в четверг премьер отдельно остановился на теме снижения ставок по ипотеке.

Энергетика «Газпром» и Белоруссия договорились о ценах на газ на 2020 год Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен на поставки газа из России в Белоруссию в 2020 году.

Происшествия Арашуков и Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово» Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово», передает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марину Литвинович.

Политика В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество Сотрудникам ГИБДД могут разрешить аннулировать результаты техосмотра Российский Минтранс разработал изменения в правила прохождения техосмотра и хочет наделить сотрудников ГИБДД правом аннулировать результаты технического осмотра автомобилей, если они были незаконными.

Происшествия Из Боткинской больницы Петербурга бежали еще три пациента В Петербурге еще три человека без разрешения врачей покинули карантин по коронавирусу, который был организован в изолированных боксах инфекционной больницы им. Боткина.

Политика В Белоруссии решили изменить герб Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.