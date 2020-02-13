Экономика
РИА НовостиМишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. На заседании кабмина в четверг премьер отдельно остановился на теме снижения ставок по ипотеке.
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с чего всё началось
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что нынешняя ставка по ипотеке завышена и необходимо искать возможности для её снижения. Как отмечали в ЦБ, ставки по ипотеке достигли исторического минимума — 9%, регулятор ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок.RT на русскомвчера в 03:27
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