Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. На заседании кабмина в четверг премьер отдельно остановился на теме снижения ставок по ипотеке.
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с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Ставка по ипотеке: чем ниже, тем лучше?

Интерфакс09:27

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новостивчера в 06:45

Эксперты назвали эффективный инструмент для снижения ставок

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Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

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Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

ТАССвчера в 04:18

Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%

РБКвчера в 04:07

Низкая ставка по ипотеке повысит требования к заемщикам

REGNUM06:11
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Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей

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Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкультуры

Создатели картины "Дау" намерены опротестовать отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта о советском физике Льве Ландау.
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Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
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Общество

У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир

Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
РИА Новости 11:38
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, которы позволил себе шутку про коронавирус, бушующий в Китае.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:53
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Названы в смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали приложения, которые необходимо сразу отключить.
ToDay News Ufa вчера в 13:45
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В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

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Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях

Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
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Большое число сексуальных партнеров повышает риск рака

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Армия и оружие

Войска Турции блокировали стратегическую трассу в Сирии

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План по Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции

План по урегулированию ситуации на Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции. Об этом сообщает Obozrevatel.ua.
Lenta.ru 14:05
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Армия США начинает подготовку к пандемии коронавируса

Американские военнослужащие начнут подготовку к возможной пандемии коронавируса, который получил официальное название COVID-19.
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США: Дерипаска занимается легализацией и управлением финансами Путина

Американские власти пришли к выводу, что миллиардер Олег Дерипаска занимался отмыванием денег в интересах Владимира Путина, которые впоследствии инвестировал по его указанию, сказано в публикации "FT".
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Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
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Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Торбинский переехал в США

Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года в составе сборной России Дмитрий Торбинский сообщил, что уехал жить в США.
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Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права

Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 09:17
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Мать объяснила, почему бросила младенца у метро в Москве

Женщина, оставившая сына у метро в Москве, призналась на допросе, что сделала это из-за нехватки денег, передает RT.
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В Нигерии распространяется эпидемия заболевания с высокой смертностью

Нигерийский центр по контролю за заболеваниями (NCDC) опубликовал данные по ситуации с эпидемией лихорадки Ласса.
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Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
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Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
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