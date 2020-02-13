Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. На заседании кабмина в четверг премьер отдельно остановился на теме снижения ставок по ипотеке.
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с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русскомвчера в 03:27

Подробнее о событии

Ставка по ипотеке: чем ниже, тем лучше?

Интерфакс09:27

Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%

РБКвчера в 04:07

Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

RT на русскомвчера в 08:17

Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

ТАССвчера в 04:18

Эксперты назвали эффективный инструмент для снижения ставок

Lenta.ru00:37

Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотеки

Москва 24вчера в 03:47

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новостивчера в 06:45
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Более 20 квартир нашли у замглавы ГИБДД по Воронежской области

У заместителя начальника управления ГИБДД Воронежской области нашли 22 квартиры, стоимостью около 50 млн рублей.
Газета.Ru 11:56
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В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 10:55
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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости 12:25
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Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Российская газета 12:18
Политика

Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о ВОВ

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским указал ему на недопустимость искажения исторической правды о Великой Отечественной войне.
Life.ru 09:57
Происшествия

Оставившая ребёнка у московского метро женщина арестована

Дорогомиловский суд Москвы арестовал женщину, которая оставила младенца около станции метро «Парк Победы».
RT на русском 11:09
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец 07:33
Общество

В России могут провести «гаражную амнистию»

В Росреестре рассчитывают, что в целом документ позволит облегчить жизнь 4,5 млн автовладельцев Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Газета.Ru вчера в 05:53
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей передали матери

Российская газета вчера в 23:52
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Lenta.ru 07:42
Политика

Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»

Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама».
Lenta.ru вчера в 08:35
Здоровье

Правительство разработало меры для улучшения лечения онкобольных детей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин разработал целый ряд мер для совершенствования лечения онкобольных детей, в четверг состоялось совещание по этому вопросу с вице-премьером Татьяной Голиковой и врачами-онкологами.
РИА Новости 04:22
Авто

Страховщики поддержали разделение диагностической карты и ОСАГО

Представители госведомств и автостраховщики не исключают отказа от связки сроков действия диагностической карты и страхового полиса.
32CARS.ru 04:46
Общество

В Египте зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Египте . Об этом сообщило Министерство здравоохранения и народонаселения страны.
ТАСС 12:30
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Футбол

Глушаков опубликовал фото с Кокориным во время матча «Ахмат» — «Сочи»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал совместное фото с форвардом «Сочи» Александром Кокориным во время матча команд на тренировочном сборе в Турции.
RT на русском 11:53
Наука

Нейросеть научилась распознавать узлы в полимерах

Ученые проверили способность нейросетей классифицировать возникающие в химии полимеров узлы.
N+1 12:09
Политика

Путин назначил ответственных за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин назначил ответственных за проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 04:13
Футбол

Милан — Ювентус 1:1

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью.
Sport24.ru вчера в 16:42
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Билли Айлиш представила песню для нового фильма о Бонде

Piter.tv 04:31
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На Ямале при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 погибли два человека

На Ямале 14 февраля 2020 года совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 авиакомпании «Скол».
REGNUM 08:00
Футбол

Бывший футболист сборной России Торбинский переехал в США

В составе сборной России Торбинский сыграл 30 матчей, в которых забил два гола.
РБК 12:59
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В работе приложений Delivery Club и «Яндекс.Еда» произошел сбой

В работе мобильных приложений сервисов для заказа еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» произошел сбой.
Коммерсантъ 11:18
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«Ростов» отдал хавбека Салетроса в аренду в «Сарпсборг-08»

Полузащитник Антон Салетрос перешел из «Ростова» в «Сарпсборг-08» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Sports.ru 08:58
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Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

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Предустановка российского ПО на гаджеты может начаться с поисковиков

Следующими станут мессенджеры, социальные сети, антивирусы, почтовые агенты и программы, обеспечивающие доступ к инфраструктуре электронного правительства - их предустановка начнется с июля 2021 года.
РИА Новости 10:43
Общество

Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции

Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 13:02
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
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Представлен российский ПК-моноблок на процессоре «Эльбрус»

Компьютеры называются ЭЛИК, они созданы на базе российских процессоров «Эльбрус».
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Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:10
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