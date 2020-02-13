Экономика

Lenta.ruLenta.ruМишустин назвал способы снижения ставки по ипотеке

Снизить уровень ставок по ипотечным кредитам в России можно, лишив банки возможности накручивать ставку, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Ставка по ипотеке: чем ниже, тем лучше?

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Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

ТАССвчера в 04:18

Эксперты назвали эффективный инструмент для снижения ставок

Lenta.ru00:37

Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

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Низкая ставка по ипотеке повысит требования к заемщикам

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Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%

РБКвчера в 04:07

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новостивчера в 06:45
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Армия и оружие

Журналист Степанов уличил Lenta.ru в фейках против российских ВВС и Минобороны

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Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

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Алтайская правда 06:41
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Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»

Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама».
Lenta.ru вчера в 08:35
Происшествия

Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров

Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Lenta.ru 10:02
Политика

В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.
Lenta.ru 16:33
Шоу-бизнес

У Лолиты во время концерта случился приступ

У певицы Лолиты случился приступ во время концерта.
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Армия и оружие

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Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар рассказал, когда наступит прекращение огня в стране.
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Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

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Московский "Спартак" обыграл португальскую "Брагу" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.
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Культура

Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым

Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Inc-news.ru 03:33
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Суд арестовал мать, оставившую ребенка в метро в Москве

РИА Новости 10:46
Общество

Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов

Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
RT на русском 13:04
Кино

Геи-супергерои обзаведутся потомством в новом фильме Marvel

"Вечные" станут первым фильмом Marvel с открытым супергероем-геем.
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Как россиянки провалили женский спринт на ЧМ по биатлону

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Шоу-бизнес

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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
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Экономика

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

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В Воронежской области у замначальника ГИБДД нашли 22 квартиры

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Космос

NASA вновь перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС

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Газета.Ru 15:42
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Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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