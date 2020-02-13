Экономика
РИА НовостиМишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. На заседании кабмина в четверг премьер отдельно остановился на теме снижения ставок по ипотеке.
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с чего всё началось
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что нынешняя ставка по ипотеке завышена и необходимо искать возможности для её снижения. Как отмечали в ЦБ, ставки по ипотеке достигли исторического минимума — 9%, регулятор ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок.RT на русском13 февраля в 03:27
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Общество
СМИ назвали возможного преемника Александра Ширвиндта в Театре сатиры
Накануне Александр Ширвиндт заявил, что покидает свой пост, который занимал с 2000 года.
Шоу-бизнес
У Лолиты случился приступ после концерта
После концерта артистка вышла пообщаться с журналистами, но во время интервью сильно закашлялась.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Технологии
Google случайно слила информацию об Android 11
Компания Google случайно опубликовала на своем официальном сайте сведения о не анонсированной ОС Android 11.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Армия и оружие
Опубликовано видео падения сбитого в Сирии вертолета
Вертолет сирийской армии был сбит в провинции Идлиб. Видео крушения опубликовало турецкое агентство Anadolu.
Армия и оружие
В России закончили госиспытания перспективной торпеды
Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» завершила государственные испытания управляемых торпеды и авиабомбы калибра 250 кг.
Единоборства
Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной лаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения в Крыму.
Наука
Новый метод обработки древесины делает ее устойчивой к плесени
Новый процесс обработки, предложенный учеными, предполагает помещение древесины в герметичную камеру низкого давления, куда затем вводится оксид металла в газообразном состоянии.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Кино
В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи
13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
Армия и оружие
США: Россия нацелена на военное решение конфликта в Сирии
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что официальный представитель Минобороны РФ подробно прокомментировал позицию США по недавнему столкновению войск в сирийском Идлибе.
Общество
Правительство одобрило законопроект о бесплатных лекарствах
Правительство России одобрило законопроект о создании Федерального регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание, сообщается на сайте кабинета министров.
Экономика
Поставки российского вина на Украину выросли в 1,5 раза
Экспорт российского вина в 2019 году вырос на 15,3%. Из статистики следует, что поставки на Украину увеличились в 1,5 раза.
Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Общество
Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса
Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Политика
Путин высказался об индексации пенсий в России
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Армия и оружие
Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России
Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, глава государства заявил, что не представляет эффективного сдерживания без помощи США и НАТО, цитирует сообщение президентской пресс-службы «Sputnik-Литва» 14 февраля.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Биатлон
Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении
Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил.
Общество
У замначальника ГИБДД по Воронежской области могут изъять 22 квартиры
Прокуратура Воронежской области потребовала изъять у замначальника регионального управления ГИБДД 22 квартиры стоимостью 50 млн рублей.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые показали третьего ребенка
44-летний Энрике Иглесиас и 38-летняя Анна Курникова стали родителями в третий раз.
Общество
МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года
В проекте стратегии дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели - обеспечение национальной безопасности РФ в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере, - и предусмотрен перечень направлений для ее достижения.
Политика
Штайнмайер обвинил РФ и КНР в нарушении международного права
В свою очередь Пекин признает международное право лишь там, где ему выгодно, уверен президент Германии, это подтверждает ситуация с нарушением прав нацменьшинств в Китае и действия страны в Южно-Китайском море.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску
Общество
Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту
Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam.