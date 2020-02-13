Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. На заседании кабмина в четверг премьер отдельно остановился на теме снижения ставок по ипотеке.
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с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что нынешняя ставка по ипотеке завышена и необходимо искать возможности для её снижения. Как отмечали в ЦБ, ставки по ипотеке достигли исторического минимума — 9%, регулятор ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок.
RT на русском13 февраля в 03:27

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Настоящее подспорье заёмщикам: рефинансирование ипотечных кредитов

REGNUMвчера в 06:46

Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

RT на русском13 февраля в 08:17

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новости13 февраля в 06:45

Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%

РБК13 февраля в 04:07

Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотеки

Москва 2413 февраля в 03:47

Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

ТАСС13 февраля в 04:18

Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

Интерфакс13 февраля в 03:35
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Общество

СМИ назвали возможного преемника Александра Ширвиндта в Театре сатиры

Накануне Александр Ширвиндт заявил, что покидает свой пост, который занимал с 2000 года.
Говорит Москва 01:56
Шоу-бизнес

У Лолиты случился приступ после концерта

После концерта артистка вышла пообщаться с журналистами, но во время интервью сильно закашлялась.
НТВ вчера в 13:37
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
ИжевскИнфо.РУ 13 февраля в 01:46
Общество

На пикете в поддержку осужденных по делу «Сети» задержали активистов

РБК вчера в 11:16
Технологии

Google случайно слила информацию об Android 11

Компания Google случайно опубликовала на своем официальном сайте сведения о не анонсированной ОС Android 11.
Актуальные Новости вчера в 09:44
Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва вчера в 11:02
Армия и оружие

Опубликовано видео падения сбитого в Сирии вертолета

Вертолет сирийской армии был сбит в провинции Идлиб. Видео крушения опубликовало турецкое агентство Anadolu.
Sputnik Абхазия вчера в 11:23
Армия и оружие

В России закончили госиспытания перспективной торпеды

Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» завершила государственные испытания управляемых торпеды и авиабомбы калибра 250 кг.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 05:17
Единоборства

Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Известия вчера в 09:13
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной лаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения в Крыму.
RT на русском 01:51
Наука

Новый метод обработки древесины делает ее устойчивой к плесени

Новый процесс обработки, предложенный учеными, предполагает помещение древесины в герметичную камеру низкого давления, куда затем вводится оксид металла в газообразном состоянии.
Хайтек вчера в 09:59
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Кино

В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
RT на русском 12 февраля в 08:09
Армия и оружие

США: Россия нацелена на военное решение конфликта в Сирии

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что официальный представитель Минобороны РФ подробно прокомментировал позицию США по недавнему столкновению войск в сирийском Идлибе.
ФедералПресс вчера в 23:08
Общество

Правительство одобрило законопроект о бесплатных лекарствах

Правительство России одобрило законопроект о создании Федерального регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание, сообщается на сайте кабинета министров.
Комсомольская правда 02:19
Экономика

Поставки российского вина на Украину выросли в 1,5 раза

Экспорт российского вина в 2019 году вырос на 15,3%. Из статистики следует, что поставки на Украину увеличились в 1,5 раза.
Газета.Ru вчера в 07:31
Политика

В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Газета.Ru вчера в 17:58
Общество

Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса

Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.
ТАСС вчера в 21:37
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Политика

Путин высказался об индексации пенсий в России

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Пятый канал 13 февраля в 08:56
Армия и оружие

Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России

Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, глава государства заявил, что не представляет эффективного сдерживания без помощи США и НАТО, цитирует сообщение президентской пресс-службы «Sputnik-Литва» 14 февраля.
Известия 01:34
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Биатлон

Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении

Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил.
Вести.Ru 02:17
Общество

У замначальника ГИБДД по Воронежской области могут изъять 22 квартиры

Прокуратура Воронежской области потребовала изъять у замначальника регионального управления ГИБДД 22 квартиры стоимостью 50 млн рублей.
Ридус вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые показали третьего ребенка

44-летний Энрике Иглесиас и 38-летняя Анна Курникова стали родителями в третий раз.
Вокруг ТВ вчера в 12:59
Общество

МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года

В проекте стратегии дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели - обеспечение национальной безопасности РФ в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере, - и предусмотрен перечень направлений для ее достижения.
Интерфакс 00:55
Политика

Штайнмайер обвинил РФ и КНР в нарушении международного права

В свою очередь Пекин признает международное право лишь там, где ему выгодно, уверен президент Германии, это подтверждает ситуация с нарушением прав нацменьшинств в Китае и действия страны в Южно-Китайском море.
Газета.Ru вчера в 10:55
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску

Газета.Ru вчера в 04:03
Общество

Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту

Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam.
Вести.Ru 00:33
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