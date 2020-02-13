Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

с чего всё началось

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. На заседании кабмина в четверг премьер отдельно остановился на теме снижения ставок по ипотеке.

Политика Захарова рассказала о словах Помпео после переговоров с Лавровым Выходя из помещения после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео пожелал российскому коллеге удачи, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Политика Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Гаджеты Представлены «умные» часы Huawei Watch GT 2 В России 14 февраля начались продажи премиальной версии смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Как сообщает ToDay News Ufa, 14 февраля компания HUAWEI начала реализацию премиальной версии смарт-часов.

Политика Республика Сербская хочет выйти из состава Боснии и Герцеговины Экс-президент Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Сербская автономия "встала на путь выхода из состава Боснии, и этот путь необратим".

Экономика Виктор Томенко заявил о смене кураторов у Алтайского края Губернатор провел президиум по стратегическому развитию и национальным проектам Первое в 2020 году заседание президиума Совета при губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и национальным проектам состоялось под председательством Виктора Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Политика Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.

Политика Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.

Происшествия Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.

Общество Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.