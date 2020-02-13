Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. На заседании кабмина в четверг премьер отдельно остановился на теме снижения ставок по ипотеке.
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с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском13 февраля в 03:27

Подробнее о событии

Бремя пришло: как правительство решит вопрос доступности ипотеки

Известия13 февраля в 11:30

Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

RT на русском13 февраля в 08:17

Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

ТАСС13 февраля в 04:18

Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%

РБК13 февраля в 04:07

Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотеки

Москва 2413 февраля в 03:47

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новости13 февраля в 06:45

Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

Интерфакс13 февраля в 03:35
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочка Маликова с размахом отметила свой юбилей

ФАН вчера в 16:13
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Музыка

В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя

Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил сингл "Ты мог быть героем" из неизданного альбома рок-группы "Кино".
РИА Новости 13 февраля в 07:41
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео после переговоров с Лавровым

Выходя из помещения после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео пожелал российскому коллеге удачи, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 16:04
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Политика

Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Lenta.ru вчера в 15:07
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru вчера в 08:50
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport 13 февраля в 09:05
Политика

Стали известны тезисы Кремля для агитации за поправки в Конституцию

Администрация президента РФ определилась с главными пунктами для информационной кампании в поддержку изменений в Конституцию.
News.ru вчера в 22:46
Футбол

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Газета.Ru вчера в 14:54
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
КМВ Новости вчера в 01:59
Гаджеты

Представлены «умные» часы Huawei Watch GT 2

В России 14 февраля начались продажи премиальной версии смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Как сообщает ToDay News Ufa, 14 февраля компания HUAWEI начала реализацию премиальной версии смарт-часов.
ToDay News Ufa вчера в 10:07
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
Общество

Водонаева приехала в полицию из-за скандального поста

Телеведущая Алена Водонаева приехала в московское отделение полиции. Девушку сопровождают ее адвокаты: Екатерина Гордон и Андрей Князев.
iReactor 13 февраля в 10:19
Футбол

Лодыгин может подписать контракт с тульским «Арсеналом»

Вратарь Юрий Лодыгин может перейти в тульский «Арсенал».
Sports.ru вчера в 14:33
Здоровье

Продлять карантин в школах Перми не планируется

Образовательный процесс в школах Перми возобновится с понедельника 17 февраля.
Рифей-Пермь вчера в 14:01
Политика

Республика Сербская хочет выйти из состава Боснии и Герцеговины

Экс-президент Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Сербская автономия "встала на путь выхода из состава Боснии, и этот путь необратим".
ANNA-News 13 февраля в 14:13
Политика

Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
ТК Звезда 13 февраля в 08:56
Экономика

Виктор Томенко заявил о смене кураторов у Алтайского края

Губернатор провел президиум по стратегическому развитию и национальным проектам Первое в 2020 году заседание президиума Совета при губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и национальным проектам состоялось под председательством Виктора Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
АМИТЕЛ вчера в 21:38
Армия и оружие

Россия поставила в Сирию самую «бесполезную» систему ПВО в мире

Российские С-300 оказались самыми бесполезными системами ПВО в Сирии.
Avia.pro вчера в 11:05
Общество

Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

BFM.ru вчера в 12:57
Биатлон

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт вчера в 10:05
Политика

Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.
Интерфакс вчера в 04:56
Политика

Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского

Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
Газета.Ru вчера в 13:20
Происшествия

Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
РБК вчера в 22:42
Общество

Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса

Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.
ТАСС вчера в 21:37
Общество

Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
ТАСС 13 февраля в 02:31
Общество

Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
РБК вчера в 13:01
Культура

Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале

ФАН вчера в 10:32
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