Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. На заседании кабмина в четверг премьер отдельно остановился на теме снижения ставок по ипотеке.
Читать в источнике
Комментировать1,8K
с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском13 февраля в 03:27

Подробнее о событии

Низкая ставка по ипотеке повысит требования к заемщикам

REGNUMвчера в 06:11

Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

RT на русском13 февраля в 08:17

Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

Интерфакс13 февраля в 03:35

Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%

РБК13 февраля в 04:07

Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотеки

Москва 2413 февраля в 03:47

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новости13 февраля в 06:45

Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

ТАСС13 февраля в 04:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Политика

Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии

Власти России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители.
Известия вчера в 17:52
Здоровье

Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.
URA.Ru вчера в 12:43
Происшествия

Пожар в производственном здании в Петербурге ликвидирован

Пожар в производственном здании в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
RT на русском вчера в 22:15
Происшествия

Вынесен приговор о махинациях при строительстве космодрома Восточный

Вынесен приговор о махинациях при строительстве космодрома Восточный В Красноярском крае суд огласил приговор по делу о масштабных хищениях при строительстве космодрома Восточный.
Коммерсантъ вчера в 09:57
Армия и оружие

Президент Литвы рассказал о помощи НАТО в борьбе с Россией

НАТО помогает Литве эффективно «сдерживать» Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.
Lenta.ru 00:24
Экономика

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
RT на русском 13 февраля в 10:47
Шоу-бизнес

Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой

Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
iReactor вчера в 08:50
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Армия и оружие

Вертолет Ка-52М получит крылатую ракету с дальностью до 100 километров

Новейший ударный вертолет России Ка-52М получит на вооружение авиационную крылатую ракету, максимальная дальность применения которой составит 100 километров.
Военное дело 00:32
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Футбол

Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье»

Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».
Известия вчера в 23:16
Хоккей

Спорный буллит Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»

Vprognoze.ru вчера в 03:23
Хоккей

Свечников и «Каролина» выиграли у Гусева и «Нью-Джерси»

"Каролина Харрикейнз" принимала на домашнем льду "Нью-Джерси Дэвилз" и уверенно победила со счетом 5:2. У хозяев победная шайба на счету Андрея Свечникова.
Вести.Ru вчера в 21:45
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия

Путин помиловал трех граждан России

Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Газета.Ru вчера в 15:13
Экономика

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Коммерсантъ вчера в 16:07
Футбол

Пляжный футбол. «Локомотив» и «Спартак» одержали по две победы

В Москве проходит чемпионат мира среди клубов по пляжному футболу.
Вести.Ru 13 февраля в 21:50
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 21:30
Политика

Путин спросил Зеленского о намерении Украины выполнять «Минск-2»

Выполнение Минских соглашений Российский лидер поставил вопрос перед украинским коллегой о выполнении Киевом Минских соглашений.
РИА Новости вчера в 14:04
Происшествия

На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек

РИА Новости вчера в 23:36
Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
РИА Новости вчера в 15:09
Армия и оружие

Российские военные сняли, как конвой США обстреливает сирийцев

Группа, как пишет Lenta.ru, российских военнослужащих зафиксировала на видео стычку американского военного конвоя с жителями сирийского города Эль-Камышлы.
News.ru вчера в 08:40
Армия и оружие

Российскому послу угрожают в Турции

Послу России в Турции Алексею Ерхову начали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Телеканал 360° 13 февраля в 21:25
Здоровье

В Китае резко выросло число зараженных коронавирусом

В Китае произошел резкий рост числа заразившихся коронавирусом — за минувший день зафиксировано еще 15152 случаев заболевания, заявил представитель госкомитета по здравоохранению республики Ми Фэн.
РИА Новости 13 февраля в 04:55
Политика

Иран не тронет черные ящики «Боинга» без заинтересованных сторон

Вести.Ru вчера в 18:23
Политика

Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России

В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
REGNUM 13 февраля в 22:32
Общество

Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
ТАСС 13 февраля в 02:31
Киберспорт

Half-Life: Alyx выйдет 23 марта

Cyber.sports.ru 13 февраля в 14:54
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
КМВ Новости вчера в 01:59
Общество

Туристы из России покинули круизный лайнер Westerdam в Камбодже

Семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam, ставший на якорь в порту Сиануквиль в Камбодже, для возвращения на родину.
REGNUM 00:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное