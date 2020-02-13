Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. На заседании кабмина в четверг премьер отдельно остановился на теме снижения ставок по ипотеке.
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с чего всё началось

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Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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