Экономика
РИА НовостиМишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. На заседании кабмина в четверг премьер отдельно остановился на теме снижения ставок по ипотеке.
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с чего всё началось
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.RT на русскомвчера в 03:27
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