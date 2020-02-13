Экономика
РИА НовостиМишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. На заседании кабмина в четверг премьер отдельно остановился на теме снижения ставок по ипотеке.
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с чего всё началось
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что нынешняя ставка по ипотеке завышена и необходимо искать возможности для её снижения. Как отмечали в ЦБ, ставки по ипотеке достигли исторического минимума — 9%, регулятор ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок.RT на русскомвчера в 03:27
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Правительство купит у ЦБ пакет акций Сбербанка за 2,5 трлн рублей
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Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
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Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов
В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль составила 0,3 миллиарда рублей (4,5 миллиона долларов) и снизилась на 95 процентов по отношению к аналогичному показателю 2018 года.
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Происшествия
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Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали мужчину, подозреваемого в убийстве известного пластического хирурга в Киеве, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщил 14 февраля «Интерфакс-Украина».
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В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.
Политика
Сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий Трампа по Ирану
Американский сенат одобрил резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном, следует из итогов голосования.
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Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
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Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР и России Анфиса Резцова умудрилась переполошить спортивный мир, даже не выходя на лыжню.
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Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
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Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально
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Петр Павленский добавил огня в выборы парижского мэра
Армия и оружие
ЦПВС опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе
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