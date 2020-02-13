Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. На заседании кабмина в четверг премьер отдельно остановился на теме снижения ставок по ипотеке.
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с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что нынешняя ставка по ипотеке завышена и необходимо искать возможности для её снижения. Как отмечали в ЦБ, ставки по ипотеке достигли исторического минимума — 9%, регулятор ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок.
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РБКвчера в 03:15

Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

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Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

Интерфаксвчера в 03:35
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В Госдуме не увидели фильм Дудя про ВИЧ

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Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время церемонии представления врио главы региона Владислава Шапши сообщил, что станет членом Совета Федерации.
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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Осенью «ВКонтакте» запустила свой сервис знакомств под названием Lovina.
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Экономика

Правительство купит у ЦБ пакет акций Сбербанка за 2,5 трлн рублей

Стоимость покупки правительством контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка составит около 2,5 трлн рублей.
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Авто

В Москве представили два кроссовера Cadillac

На территории Москвы начались продажи двух новых моделей кроссовера от компании Cadillac.
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Экономика

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На Украине задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга

Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали мужчину, подозреваемого в убийстве известного пластического хирурга в Киеве, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщил 14 февраля «Интерфакс-Украина».
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Гаджеты

Google слила информацию об Android 11

В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.
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Политика

Сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий Трампа по Ирану

Американский сенат одобрил резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном, следует из итогов голосования.
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Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»

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Путин помиловал трех граждан России

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Армия и оружие

В Алеппо сбили сирийский вертолет

Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
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На гербе Белоруссии Россию заменят на очертания Европы

Изменения являются художественными: контур Евразии, где видно Россию, заменят на очертания Европы.
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Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести

Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
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ВМС США захватили судно с иранскими ракетами в Аравийском море

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Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

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Петр Павленский добавил огня в выборы парижского мэра

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