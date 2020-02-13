Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. На заседании кабмина в четверг премьер отдельно остановился на теме снижения ставок по ипотеке.
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с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что нынешняя ставка по ипотеке завышена и необходимо искать возможности для её снижения. Как отмечали в ЦБ, ставки по ипотеке достигли исторического минимума — 9%, регулятор ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок.
RT на русскомвчера в 03:27

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Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

ТАССвчера в 04:18

Бремя пришло: как правительство решит вопрос доступности ипотеки

Известиявчера в 11:30

Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

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Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%

РБКвчера в 03:15

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новостивчера в 06:45

Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

Интерфаксвчера в 03:35
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Рассекречены архивные документы об освобождении Будапешта

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Общество

Гендиректор «Вымпелкома» уйдет в отставку в конце июня

Василь Лацанич покинет пост гендиректора ПАО "Вымпелком" в конце июня текущего года, сообщила компания.
Интерфакс 01:10
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
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В Пентагоне не стали опровергать наличие у США гиперзвукового оружия

РИА Новости вчера в 11:10
Хоккей

Кассиан ударил игрока «Тампы» коньком в грудь

Нападающий «Эдмонтона» Зак Кассиан ударил защитника «Тампа-Бэй» Эрика Чернака коньком в грудь.
Спорт-Экспресс 01:35
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Общество

Директор «Нафтогаза» решил судиться с «Нафтогазом» из-за премии

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко через суд потребовал от «Нафтогаза» выплатить премию за сделку с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 20:21
Кино

Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена

Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
КиноПоиск 00:10
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать

Газета.Ru вчера в 22:30
Армия и оружие

В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз

Власти Турции усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову, сообщила «РИА Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.
Коммерсантъ 02:09
Общество

Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
ТАСС вчера в 02:31
Политика

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
Происшествия

Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали

В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Lenta.ru вчера в 07:58
Общество

В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса

Тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", зарегистрировали, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости 01:46
Политика

Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию

Президент России Владимир Путин, говоря о работе над поправками в Конституцию, заявил, что важно не выхолостить в ней то, что есть, и ответить на вызовы сегодняшнего времени.
РИА Новости вчера в 07:41
Происшествия

Мошенники обокрали звезду сериала «Реальные пацаны»

Позвонили, представились сотрудниками банка, сказали, что с моего счета только что был сделан перевод, он заблокирован, но нужно проверить мобильное устройство на вирусы, - сообщила в своем блоге Instagram звезда сериала "Реальные пацаны".
Российская газета 00:41
Политика

Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
RT на русском вчера в 04:07
Происшествия

В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
RT на русском вчера в 23:58
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

РИА Новости вчера в 19:07
Кино

Добронравов развеял слухи о конфликте с Васильевым

КМВ Новости 00:21
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Общество

ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском 12 февраля в 02:28
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Lenta.ru 00:01
Футбол

Защитник «Челси» рассказал о методах мотивации Моуринью

Защитник лондонского "Челси" Курт Зума рассказал о периоде работы в лондонском клубе под руководством португальца Жозе Моуринью, который ныне возглавляет другой столичный клуб - "Тоттенхэм".
ProstoProSport 02:17
Политика

В Белоруссии решили изменить герб

Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
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Армия и оружие

Sina (Китай): НАТО не боится, потому что есть США, Россия не боится, потому что, по словам Путина, у нее есть два союзника (Sina.com)

Другие страны НАТО не боятся многих международных проблем, так как могут рассчитывать на поддержку США.
ИноСМИ вчера в 17:46
Армия и оружие

По Дамаску вновь ударили ракеты

Газета.Ru 01:38
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском вчера в 01:16
Общество

Алена Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах

Телеведущая Алена Водонаева приехала в полицию, чтобы дать объяснения по поводу своего поста в Instagram об абортах и демографии, сообщает «РИА Новости».
РБК вчера в 11:25
Экономика

Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

Взносы на капитальный ремонт в среднем по регионам России увеличились более чем на 10% в 2019 году.
РБК 02:21
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