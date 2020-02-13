Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
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с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотеки

Москва 2413 февраля в 03:47

Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

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Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

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Эксперты назвали эффективный инструмент для снижения ставок

Lenta.ruвчера в 00:37

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новости13 февраля в 06:45

Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

Интерфакс13 февраля в 03:35
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В России могут снизить выплаты по ипотеке

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Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести

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Зима в столице закончилась и не вернется — начался переход в весну, рассказал заведующий лабораторией Института географии Российской академии наук, климатолог Владимир Семенов в беседе с агентством "Москва".
РИА Новости вчера в 20:10
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Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
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СМИ назвали возможного преемника Александра Ширвиндта в Театре сатиры

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ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной лаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения в Крыму.
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В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.
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Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино

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15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса

За минувшие сутки число подтверждённых зараженных увеличилось на целых 15 тыс. человек.
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РИА Новости вчера в 10:55
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План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
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Россияне покинули лайнер Westerdam в Камбодже

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