Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
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с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

Интерфакс13 февраля в 03:35

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Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

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Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новости13 февраля в 06:45

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REGNUMвчера в 06:11
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В театральном закулисье все чаще говорят о том, что 85-летний Александр Ширвиндт в скором времени подаст заявление об отставке с должности художественного руководителя театра Сатиры.
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Газета.Ru вчера в 13:43
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Иран не тронет черные ящики «Боинга» без заинтересованных сторон

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Предлагаемые изменения исключат покупку диагностических карт без непосредственного прохождения техосмотра.
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Кулижников выиграл забег на 500 метров, Мурашов — 2-й

Россиянин Павел Кулижников победил в забеге на 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях.
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Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ

Gazeta.SPb вчера в 16:00
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В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.
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Газета.Ru вчера в 17:58
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Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии

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URA.Ru 13 февраля в 04:38
Общество

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Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну.
РБК вчера в 23:06
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Газета.Ru 13 февраля в 23:36
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Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.
URA.Ru вчера в 12:43
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
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