Экономика
РИА НовостиМишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. На заседании кабмина в четверг премьер отдельно остановился на теме снижения ставок по ипотеке.
Читать в источнике
Оценить1,9K
с чего всё началось
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.RT на русскомвчера в 03:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Наука
Ученые Университета Иннополис выиграли четыре гранта президента РФ почти на 10 млн рублей
Ученые Университета Иннополис выиграли четыре гранта президента России на развитие нейронауки. Их общая сумма составила 9,6 млн рублей.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию с молодым мужем
Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Шоу-бизнес
Невозможно узнать: Адель стала похожа на Ким Кардашьян
Как решили фанаты, некогда дородная Адель теперь напоминает скорее Ким Кардашьян.
Кино
«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Наука
Запах любимого человека положительно влияет на качество сна
Происшествия
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек
Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Политика
Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие
Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
Интернет
Объём излишне любопытного ПО в Play Store сократился на 98%
В 2019 году благодаря новой политике Google количество приложений в магазине Play Store, запрашивающих доступ к журналу вызовов и SMS-сообщениям, сократилось на 98%.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Общество
Директор «Нафтогаза» решил судиться с «Нафтогазом» из-за премии
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко через суд потребовал от «Нафтогаза» выплатить премию за сделку с российским «Газпромом».
Общество
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн
Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Недвижимость
Названа средняя цена дома в Подмосковье
В среднем коттедж в Подмосковье на вторичном рынке обойдется будущему владельцу в 10 миллионов рублей, дача — в пять миллионов рублей, таунхаус — в 16 миллионов рублей, а участок без подряда (УБП) — в два миллиона рублей.
Здоровье
Глава МИД Китая отчитался об успехах в борьбе с коронавирусом
Усилия Китая позволили предотвратить распространение коронавируса по миру, за пределами КНР число заражений не превышает одного процента, заявил министр иностранных дел страны Ван И в ходе визита в Германию.
Происшествия
В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
Происшествия
В районной прокуратуре в Красноярском крае проходят обыски
ФСБ проводит обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края, сообщает «Интерфакс».
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Колорадо», Овечкин очков не набрал
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
Происшествия
Врачи скорой помощи выбросили пациента в снег и уехали
По некоторых данным, речь идет о парализованном пациенте, брошенном бригадой скорой помощи у приемного покоя.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Кино