Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

с чего всё началось

В конце 2019 года средняя ставка по ипотеке составляла 9 процентов, для семей со средним доходом она может быть слишком тяжелой, считает премьер. Мишустин назвал "национальной целью развития" улучшение жилищных условий и призвал к снижению ставки до восьми процентов и ниже.

Мишустин призвал к снижению ставок по ипотеке

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