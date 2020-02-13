Экономика
Общественное телевидение РоссииМишустин призвал к снижению ставок по ипотеке
В конце 2019 года средняя ставка по ипотеке составляла 9 процентов, для семей со средним доходом она может быть слишком тяжелой, считает премьер. Мишустин назвал "национальной целью развития" улучшение жилищных условий и призвал к снижению ставки до восьми процентов и ниже.
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с чего всё началось
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.RT на русском13 февраля в 03:27
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