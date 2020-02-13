Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииМишустин призвал к снижению ставок по ипотеке

В конце 2019 года средняя ставка по ипотеке составляла 9 процентов, для семей со средним доходом она может быть слишком тяжелой, считает премьер. Мишустин назвал "национальной целью развития" улучшение жилищных условий и призвал к снижению ставки до восьми процентов и ниже.
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с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском13 февраля в 03:27

Подробнее о событии

Низкая ставка по ипотеке повысит требования к заемщикам

REGNUM14 февраля в 06:11

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Известия13 февраля в 11:30

Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

ТАСС13 февраля в 04:18

Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

RT на русском13 февраля в 08:17

Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%

РБК13 февраля в 04:07

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новости13 февраля в 06:45

Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

Интерфакс13 февраля в 03:35
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В России может снизиться размер выплат по ипотеке

В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
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Происшествия

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Происшествия

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В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление шведского биатлониста Себастьена Самуэльссона, назвавшего победу россиянина Александра Логинова на чемпионате мира позором.
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В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

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Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
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Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии

Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия «на самом высоком уровне» руководит войной в Ливии.
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Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
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Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

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